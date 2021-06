Expectación en México con la llegada de Nacho Ambriz a la SD Huesca

Casi un desconocido en España y venerado en México, Nacho Ambriz asumirá el banquillo de la SD Huesca como una oportunidad para empezar a abrirse paso en Europa. La inesperada elección del club azulgrana, por cerrarse de manera discreta frente a los nombres que se habían barajado en este último mes, encuentra los parabienes de aquellos que han seguido de cerca la trayectoria de este entrenador de 56 años, que fue ayudante de Javier Aguirre en la selección de su país, Osasuna y Atlético de Madrid y que después ha volado solo para labrarse una destacable trayectoria en el país norteamericano.

El salto de Ambriz a los banquillos españoles requerirá de un periodo de adaptación en el que, para hacer más fáciles las cosas, van a acompañarle dos de sus hombres de confianza: Édgar Solano como auxiliar técnico y Luis Fernández en tareas de preparación física. En México se vive con una extraordinaria expectación este movimiento y también con sorpresa. Después de su última etapa en el Club León, al que hizo campeón y del que se había desvinculado en abril de este año, se le había vinculado con la selección nacional de Costa Rica, donde habría cobrado 1,4 millones de dólares anuales según ha publicado la prensa mexicana.

Esta destaca su “arrojo” para emprender la aventura europea frente a un perfil de entrenador que tradicionalmente ha tenido más apego por su país. También, que Ambriz habría aceptado con gusto una rebaja salarial para aceptar la oferta de la SD Huesca, de un año con otro opcional. El corresponsal del diario As en México, Ricardo Magallán, destaca su forja “bajo la tutela de Javier Aguirre en España” y tras una breve etapa como técnico en el Puebla donde no le salieron las cosas. Después de Osasuna y Atlético se lanzó al desafío de dirigir equipos en solitario. En México, algo más complicado de lo que cabe pensar: “Un gran problema del fútbol mexicano es que es un carrusel de los de siempre. Cinco técnicos muy veteranos que cubren los banquillos”.

Este soplo de aire fresco le permitió dirigir a conjuntos de menor a mayor envergadura en su primera división: San Luis y Querétaro, con campañas discretas. Su primera gran oportunidad le llegó en el banquillo del Chivas de Guadalajara, uno de los dos grandes del país junto al América, al que también acabaría entrenando. A este último llegó entre críticas y haciendo frente a acusaciones de falta de personalidad: “Amamos a los técnicos ‘tribuneros’ y Nacho no es así; en ese sentido es de bajo perfil, serio y discreto”. En el América, donde todo se calibra a partir de los títulos conseguidos, ganó la Champions de la Concacaf y no cubrió objetivos en los campeonatos locales.

Su estilo futbolístico le aleja del fútbol directo que gusta en México. “Los equipos de Nacho no tienen un estilo tan vertiginoso. Es un obseso de que salgan jugando, para poner la pelota en el área rival hay que dar antes 15 ó 20 pases. No es tan práctico en ese sentido, pero tiene un orden estricto atrás. La base de sus conjuntos es la defensa, hacer uno o dos goles y no recibir ninguno sin ser ultradefensivo”, explica Magallán. Con el Club León batió el récord mexicano de triunfos consecutivos, doce, y en la final del Clausura perdió con Tigres. Se desquitó en el Guardianes 2020 con autoridad y buen juego.

Ese título le ubicó en la galaxia de grandes entrenadores mexicanos y el poderoso Grupo Pachuca, propietario entre otros del León, barajó su renovación. Frustrada esta, y tras sonar para otros destinos, Ambriz dijo públicamente que “la única manera de renunciar a sus pretensiones económicas era irse a Europa, que ahora llega con el Huesca”. Cumplirá así su anhelo de trabajar en Europa y Ricardo Magallán lo sitúa en el ‘top 10’ de entrenadores mexicanos de la actualidad, con una querencia clara por el 4-4-2 o el 4-1-4-1 y, de momento, con 16 futbolistas en el SD Huesca para comenzar los entrenamientos la próxima semana.