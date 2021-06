Mikel Rico pide un perfil de entrenador que "ascienda a la SD Huesca"

Mikel Rico no rebla. Tampoco deja la capital oscense, donde ha fijado su residencia y comparte un negocio hostelero con Jorge Pulido, el restaurante Pukkel. El centrocampista de la SD Huesca ha acudido este jueves a la recepción oficial que ha tenido lugar en el Ayuntamiento. De vacaciones, pero sin desconectar de la actualidad de su equipo, el vizcaíno espera que se conforme un bloque ganador con un técnico que le guíe de vuelta a la máxima categoría. A la espera de movimientos precisos, se muestra esperanzado y acude a las últimas temporadas para calibrar el “buen momento” de la entidad pese al descenso.

Con la tristeza de los primeros días superada, tocaba “levantarse, pensar en el proyecto nuevo y volver a ilusionarse”. Se tratará, cuando arranque el mes que viene la pretemporada, de “conformar un buen grupo de trabajo y explicar a los nuevos qué es el Huesca”, algo que Rico puede perfilar a la perfección por su larga andadura en la entidad y en dos etapas separadas por una década. Los veteranos y los que se queden en el proyecto se tendrán que “preparar lo mejor posible para llegar bien y extender ese sentimiento de pertenencia. A partir de ahí es más fácil que todo salga bien”.

Para revertir el cierre del curso pasado, se agarra a un “buen momento en la historia del club y vamos a disfrutar de esto. Otros clubes están en Primera y en dos o tres años se caen al pozo”. Los azulgranas lo intentarán “por todos los medios” sabiendo que “no va a ser fácil lo que conseguimos el año de Míchel con 17 futbolistas nuevos. Vamos a intentarlo, el objetivo es disfrutar y hacer un buen año para acercarnos al objetivo”.

Con la espinita clavada de no haber podido corresponder al apoyo de lo aficionados, “que se ilusionó con que podíamos hacerlo, el apoyo del último día… Ha sido un año de paso y no han podido disfrutar de El Alcoraz. Intentaremos devolverlo por ellos y por nosotros”. Echando la vista atrás, el bagaje del Huesca hace que el objetivo sea volver, pese a que “habrá momentos complicados en los que todos tendremos que remar. El primer año perdías un partido y parecía que te ibas a quedar sin ‘play off’ y al siguiente estabas ascendido. Hay que tener la cabeza fría y pensar que será duro. Ojalá nos pase como al Espanyol o al Mallorca y estemos ascendidos en marzo, pero no es lo habitual”.

Mikel Rico escoge como perfil del nuevo entrenador “uno que nos ascienda”. Los jugadores se muestran seguros de que “la directiva va a acertar con el perfil. Siempre es el mismo: gente trabajadora, que conoce el fútbol y sabe llevar un vestuario. El que venga se dará cuenta enseguida se dará cuenta de qué grupo tiene y estará a gusto como lo han hecho Míchel Sánchez y Pacheta”.

