Mikel Rico: “Nos hemos dejado todo hasta el último minuto”

Aunque el marcador diga lo contrario, el 0-0 fue toda una derrota para la SD Huesca y así se sintieron los azulgranas tras consumarse el descenso frente al Valencia en el último partido de la temporada y frente a un conjunto que ya no se jugaba nada. La sensación que quedó entre los jugadores fue de tristeza, la mayoría se retiró rápidamente al vestuario y los que quedaron sobre el césped dieron muestras de estar visiblemente abatidos.

Mikel Rico, uno de los capitanes y que recientemente ha renovado por una campaña más, fue el encargado de trasmitir el sentir de los jugadores. “Nos lo hemos dejado todo hasta el último día, hasta el último minuto”, aseguró durante una intervención en la que se le vio visiblemente compungido. “Hemos hecho un buen partido, hemos tenido ocasiones, la primera parte hemos tenido al Valencia encerrado, pero no hemos metido y se nos ha ido la categoría”, resumió el encuentro.

La temporada para los azulgranas ha sido “a nivel emocional y psicológico bastante dura”, valoró. Además, también alabó a sus compañeros: “Se han dejado todo con una implicación máxima”.

El centrocampista reconoció que se habían enterado de cómo iba el partido en Elche, donde era necesario que los locales, como así sucedió finalmente por 2-0 contra el Athletic, no ganasen si el Huesca no lo hacía, en el descanso y que luego ya no habían preguntado porque sabían que “el partido era en casa”.

“Lo intentaremos el año que viene”, prometió dirigiéndose a una afición que le había impresionado por el acompañamiento al equipo hasta el estadio. “Lo de hoy ha sido increíble”, aseguró. “Es una pena que el que era el segundo año del club en Primera no lo hayan podido disfrutar en el campo, el año que viene esperamos que puedan venir”, lamentó y deseó.