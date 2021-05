Pacheta: "Podíamos llegar a buen puerto y nos hemos quedado en la orilla"

El vestuario de la SD Huesca se debió lamer las heridas y recomponer el rostro para valorar el empate ante el Valencia y el consecuente descenso a la categoría de plata. También Pacheta. El técnico lamentó el desenlace de una muy meritoria segunda vuelta en la que se han sumado 22 puntos y se ha nadado para ahogarse en la orilla. No quiso entrar en la posibilidad de seguir el curso que viene en el banquillo; la cuestión se resolverá en los próximos días. Tampoco valoró qué habría sucedido de haber llegado antes a la entidad.

Lo primero que quiso hacer fue "agradecer a la afición el calor que nos ha dado, y me duele mucho que no nos hayan visto en Primera y no puedan hacerlo el año que viene. La llegada del autocar ha sido espectacular y felicito a todo los que han logrado la permanencia". También se refirió al gesto de Denis Vavro de forzar para jugar cuando "peligraba su presencia en la Eurocopa". Como repitió Pacheta en varias ocasiones, "hemos hecho un partido para ganar y duele. Duele cuando hemos creído en esto y estoy bastante jodido".

La valoración de esos 22 puntos le llevó a concluir "es una barbaridad. Estoy orgulloso de haber pertenecido y pertenecer a este club, no sé qué va a pasar ni quiero hablar", en referencia a un futuro que ahora mismo está lejos de El Alcoraz. A los azulgranas les faltó "un golito para sumar esos dos puntos. Hemos hecho todo para hacer ese gol. Hemos estado 28 jornadas en descenso y nos hemos levantado de todo. Ha sido un honor, nos hemos quedado con la miel en los labios".

Ante el Valencia cree que se hicieron bien casi todas las cosas. "El equipo ha competido muy bien. Hemos maniatado en muchos momentos a un rival que venía de golear, no había premio y han surgido dudas. Hemos sido dignos competidores y me voy a casa con la sensación de que hay poco que reclamar por nuestro trabajo. Con todo lo que ha supuesto, ha sido una competición muy digna y hemos estado a punto de lograr el premio gordo", reflexionó.

Pacheta aseguró que desconocía el resultado del Elche durante el partido y que "la obligación era jugar para ganar, no me ha afectado lo de otros campos". Asimismo, quiso ensalzar la labor de Sandro, "un jugador determinante. Rafa Mir ha metido muchos goles pero Sandro saca gol de cualquier situación y es capaz de ganar un partido. Lleva unos últimos partidos a un nivel altísimo. No ha entrado el gol, pues no somos poseedores de una plaza en Primera". Como reflexión final dejó José Rojo, Pacheta que "hemos hecho creer a toda la plantilla y a los aficionados que podíamos llegar a buen puerto y nos hemos quedado en la orilla".

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.