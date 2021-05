Mikel Rico renueva con la SD Huesca por una temporada más

Independientemente de cuál sea al final la categoría en la que milite la próxima temporada la SD Huesca, el club hace meses que viene moviéndose para dar forma a la que será la plantilla. Durante el mercado de invierno anunció la prolongación del contrato de Álvaro hasta 2023, después llegó la renovación de Ferreiro poniendo como límite la misma fecha y este martes se ha anunciado que la tercera etapa de Mikel Rico como azulgrana, que finalizaba en junio, se alargará un curso más, hasta 2022.

“Cuando volví ya dije que para mí era un orgullo venir, pero que no iba a firmar por muchos años porque quería ver cómo estaba, me encuentro bien, feliz y contento y el club también”, explicó el jugador de 36 años una decisión tomada con el objetivo de “seguir disfrutando a nivel individual” y deseando “salvarnos para estar en Primera”, lo que no quita para que “si no se consigue continuar sin reblar donde toque jugar”.

Mikel Rico regresó a El Alcoraz en el verano de 2019 tras el anterior paso por la élite siendo una de las primeras piezas captadas para conseguir un nuevo salto a la máxima categoría lo más rápidamente posible. Antes, ya había vestido la camiseta de los oscenses en Segunda B en la 2007-08 logrando el primer ascenso al fútbol de plata y después, en él, en la 2009-10 antes de salir traspasado al Granada en el inicio del curso siguiente.

La campaña pasada fue una pieza básica para lograr el ascenso con el título de campeón de Segunda incluido y en la actual también ha sido importante en los esquemas de Míchel Sánchez primero y en los de Pacheta ahora. En la 2019-20, de hecho, fue el único azulgrana que se vistió de corto en todas las jornadas. Ahora, ha participado en 28 de los 34 partidos disputados siendo titular en 23.

Su trayectoria futbolística también incluye pasos por el Conquense, el Polideportivo Ejido y el Granada, con el que llegó a Primera por primera vez. Después, pasó al Athletic, en cuyas filas militó seis ejercicios alzando la Supercopa de la 2015-16. De él, al margen del dinamismo y la polivalencia que es capaz de aportar en el centro del campo, se valora también su profesionalidad y entrega en el día a día.

Al final del presente curso finalizarán sus contratos Pedro López, que sopesa su retirada, Okazaki, Juan Carlos, Gastón Silva, Eugeni, Luisinho y Mosquera, con el que también se viene negociando su continuidad. Igualmente, concluyen las cesiones de Vavro, Doumbia, Sergio Gómez, Maffeo, Mir y Ontiveros.