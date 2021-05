Seoane: “La gran fortaleza de la SD Huesca ha sido creer siempre”

Jaime Seoane aporta equilibrio y continuidad en todas las parcelas del campo. El centrocampista de la SD Huesca completó ante el Athletic de Bilbao uno de sus mejores partidos con la camiseta azulgrana, si no el mejor. Seguramente se halla en su momento de mayor altura, consolidado en una categoría en la que aspira a quedarse un año más. A dos partidos vista, los números no aseguran la empresa pero la convierten en factible. No pierde de vista a sus rivales directos pero centran su atención en la visita al Betis de este domingo (18.30, Movistar LaLiga) como después lo harán en la última jornada y el duelo con el Valencia en El Alcoraz.

El madrileño, de 24 años, regresaba tras cumplir un partido de sanción en Cádiz y el equipo le extrañó del mismo modo que agradeció su vuelta el pasado miércoles. El mapa de actividad recoge su presencia en todas las parcelas. Corrió, robó y distribuyó balones, tiró a puerta, puso centros… El equipo se movió a su compás y convirtió en un suplicio la tarde a los bilbaínos. “No sé si fue mi mejor partido, el equipo hizo un gran encuentro para llevarse los tres puntos. Eran muy necesarios para nosotros, en el momento clave dimos la cara y estamos preparados para hacer lo mismo el domingo”, ha valorado tras el entrenamiento de este viernes.

Seoane se siente “bien, muy agradecido por esta oportunidad y con la mayor ilusión para sacar adelante el objetivo”. Su andadura en la SD Huesca presenta varias etapas. Fichado en el verano de 2019 y la falta de continuidad llevó al club a programar una cesión en el Lugo. En el Anxo Carro gozó de minutos y ganó en madurez. El regreso para este curso le ponía sobre el papel en una tesitura compleja: si no había contado con el favor de Míchel Sánchez en Segunda, en Primera recorrería una senda similar. Su partido en Mestalla, en la tercera jornada, volteó este planteamiento y el pivote tuvo una presencia, si no continuada, al menos con una impronta reseñable.

Pacheta le ha terminado de moldear hasta hacerle un centrocampista que domina todas las facetas y que se alistará para el choque del Villamarín con justificados méritos. Los azulgranas afrontan los partidos ante Betis y Valencia “con la máxima ilusión del mundo, trabajando de la misma manera que llevamos haciendo todo este tiempo y confiando mucho en este equipo. Sabemos que podemos sacarlo adelante y vamos a ir con todo a estos dos choques”. Se han ejercitado este viernes en el IES Pirámide y aún restará una sesión más antes del desplazamiento de este sábado a Sevilla.

Sea lo más complicado haber llegado vivos a la conclusión del curso o confirmar ese éxito ahora, Seoane considera que “lo más difícil ha sido creer hasta el final en situaciones muy complicadas. Lo hemos seguido haciendo semana tras semana, esa es la fortaleza de este vestuario, y lo vamos a hacer así hasta el final”. Al tratarse de una 37ª jornada con horario unificado, será “difícil” aislarse de lo que hagan a esa misma vez Valladolid, Elche o Eibar, pero “como dijo el míster, lo más importante es lo que hagamos nosotros. Vamos a estar centrados en lo que hemos de hacer. Así vamos a conseguirlo”. Aguarda “un gran rival y vamos a ir a por ellos con la máxima ilusión del mundo y sabiendo que habrá que hacer un partido casi perfecto para llevarnos la victoria”.

