La SD Huesca, a un paso de la salvación

La SD Huesca llegará muy viva, con una salud envidiable, al desenlace de la Primera División. A las dos últimas jornadas con muchas opciones de mantenerse en la máxima categoría, como no se cansa de reivindicar Pacheta en las últimas semanas. Ese era el objetivo inicial y los partidos ante el Betis este domingo en el Benito Villamarín (18.30, Movistar LaLiga) y el siguiente con el Valencia en El Alcoraz (18.00, en el mismo operador televisivo) determinarán la suerte de los azulgranas, ahora con 33 puntos, como también los marcadores de los rivales directos. Por eso había que estar atentos a lo que hiciesen este jueves el Valladolid y el Eibar. Los pucelanos cayeron ante el Villarreal (0-2) y los armeros empataron con el Betis (1-1).

Un buen escenario en el cierre de la 36ª jornada dejó paso a las cuentas. Al Huesca le sirve de manera matemática alcanzar los 37 puntos (es decir, un triunfo y un empate más) y le puede bastar con sumar tres puntos. Si llega a los 36 puntos será inalcanzable para el Elche (ahora con 30), mientras que los pucelanos (31) necesitarían vencer a Real Sociedad y Atlético para adelantar a los de Pacheta. Con el Eibar (30), en un empate a 36 puntos decidiría el golaverage general, que ahora mismo es favorable a los aragoneses por un solo tanto de ventaja. En la ecuación también entrarían Alavés (35) y Getafe (34), que deberían alcanzar al menos dos empates para no verse rebasados por los aragoneses.

El desplome del Valladolid abre la posibilidad incluso a certificar la permanencia matemática este mismo domingo. Valdría incluso el empate en el Villamarín siempre y cuando el Valladolid pierda con la Real Sociedad, el Elche no pase del empate en Cádiz y el Eibar caiga en Mestalla, además de que puntúe el Getafe. Ganando, que no lo consigan Valladolid y Eibar. Una carambola posible pero que no resulta sencilla, por lo que lo más natural es esperar al 23 de mayo.

Dos empates frente a Betis y Valencia, con la permanencia en el horizonte de los 35 puntos, es otro de los posibles escenarios que pueden sonreír al conjunto de Pacheta. Para ello sería indispensable que Valladolid y Elche no ganasen sus dos últimos partidos y que el Eibar no fuese más allá de una victoria y un empate. En última instancia, una barata salvación de solo 34 puntos, uno más de los que se suman en este momento, se debería acompañar por un Valladolid y un Eibar que sumasen tres puntos como máximo y de un Elche que acumulara como mucho cuatro más. En cierto modo, los eibarreses son más peligrosos que el resto.

El Huesca goza de una ventaja evidente con las diferencias de goles particulares y generales. En el primer caso lo tiene ganado respecto a Valladolid y Elche y empatado con Alavés y Eibar. Y acudiendo al general, también este capítulo es favorable. Solo perdió el golaverage con el Getafe, que es por ello el invitado más indeseado en el caso de triples, cuádruples e incluso quíntuples empates a puntos cuando concluya el curso. Las dos victorias azulonas mermarían en esos casos a los oscenses, que caerían al descenso en varias de las hipótesis.

El entreverado cierre del curso, que implica a conjuntos con objetivos antagónicos por arriba y por abajo, se desarrollará en dos jornadas para las que se han decretado horarios comunes. Solo uno de los choques implicados, el Elche-Athletic del 23 de mayo, se jugará con público, y la pugna por el título entre Atlético, Real Madrid y Barcelona puede ser otro factor determinante salvo desfallecimiento definitivo de blancos y blaugranas.

