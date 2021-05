Sandro, sobre el gol de la victoria de la SD Huesca: “Confío mucho en mi golpeo y creo que era la mejor opción”

Fue el protagonista del partido, el autor del gol con el que la SD Huesca tumbó a la Real Sociedad por 1-0. A falta de tres minutos, en una falta lateral en la que también se colocó Sergio Gómez para lanzarla, optó por tirar directo y el balón acabó entrando. No fue casualidad, Sandro Ramírez sabía muy bien lo que estaba haciendo y, además, así se lo indicó desde el banquillo el segundo entrenador, Chema Monzón. “Confío mucho en mi golpeo, he metido alguno así en mi carrera, Chema me lo ha dicho, y creo que era la mejor opción, un disparo cerrado por si alguien la tocaba”, narró sobre un cañonazo que pegó en el txuri urdin Aritz antes de acabar en la red y da tres puntos a los azulgranas que pueden ser vitales en la lucha por la salvación.

“Sabíamos que íbamos a sufrir, pero el equipo no bajó los brazos en ningún momento ante un rival que pelea por entrar en Europa y que juega bien al fútbol. Planteamos el partido de tú a tú, les presionamos arriba en busca de sus fallos, en la primera parte tuvimos ocasiones y en la segunda, aunque ellos dominaron más, nos encontramos con el gol”, resumió el choque.

El resultado cortó la racha previa de tres derrotas. En ellas, Sandro valora que dominaron mucho “incluso ante el Atlético de Madrid” y que tuvieron ocasiones aunque acabasen perdiendo como sucedió frente al Alavés. “Hoy nos ha tocado a nosotros”, puntualizó.

Sobre los cuatro encuentros que quedan observó que “no son finales”, pero que en ellos deben seguir “con la misma actitud de no bajar los brazos y seguir peleando” para lograr la salvación.

La primera de las citas será el próximo sábado ante el Cádiz. “Estamos con ganas de sumar allí otros tres puntos”, anunció Álvaro, también protagonista frente a la Real Sociedad por su regreso a la portería y por dejarla a cero. “Me he visto bien, con confianza”, se analizó subrayando que le tiene “un gran respeto a Andrés”, su compañero de demarcación.

“Estamos eufóricos, ha sido uno de los mejores partidos de la temporada”, no escondió el riojano. “Nos hemos aferrado a la Liga y demostrado que estamos muy vivos”, dijo. A este respecto no escondió que era un día en el que “de no ganar se ponían las cosas más complicadas”.

La imagen mostrada por el Huesca fue muy diferente a la del 0-2 anterior con el Getafe. “Hemos tenido una semana larga para trabajar y el equipo se ha recuperado. Estamos muy acostumbrados a estar abajo y recuperarnos, hemos recibido muchos golpes”, expuso.

Para lo que viene advirtió que “ sabemos que hasta el final va a haber muchos altibajos y que vamos a tener que competir hasta el último día”.