Andrés Fernández: “No hacemos cuentas, nos centramos en el día a día”

Dos grandes porteros cohabitan en la SD Huesca. Álvaro y Andrés Fernández se han turnado bajo los palos de la SD Huesca en la última semana. El riojano ha disputado 17 compromisos y fue titular en la visita al Atlético, mientras que el murciano suma 16 y fue el escogido ante Alavés y Getafe. Su mayor experiencia puede convertirle en referente para los demás; ya sabe lo que es pasarlo mal con Osasuna o Villarreal y su discurso llama a la calma y el optimismo en las cinco últimas jornadas, empezando este sábado frente a la Real Sociedad en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga).

Andrés transmite tranquilidad y el sentir de un vestuario que se ha ido levantando después de tres varapalos que han llegado en fila y cuando mejor parecía pintar el panorama. “Los ánimos tras el partidos estaban muy fastidiados. Era una bonita oportunidad para seguir en la pelea y un poco más arriba. Ahora las cosas se empiezan a afrontar de otra forma, estamos con fuerza y ganas de que llegue el partido con la Real”, ha valorado. Lo importante ahora reside en que “nos miremos a nosotros e intentemos hacer lo mejor posible nuestra parte. Ayudar al compañero, estar unidos, sacrificarnos el uno por el otro, solidaridad… Lo importante es hacer lo nuestro bien y crecer”.

Lejos de obcecarse en la búsqueda de explicaciones para lo sucedido en la última semana, el Huesca mira adelante. “Esto es fútbol, a veces las rachas vienen bien y otras hay rivales que también lo consiguen aunque solo se tenga en cuenta nuestro rendimiento. Hay que mantener la fe y la fuerza y afrontarlo con las máximas garantías”, ha insistido el portero, que rechaza hacer cuentas: “Los que estamos aquí hemos de estar muy focalizados en lo que debemos hacer y hacerlo lo mejor posible. El 23 de mayo se verán las cuentas, hemos de estar concentrados en el día a día”.

Más cerca se avista a una Real quinta clasificada y campeona de Copa que tiene “muchísimos jugadores de talento, trata el balón con velocidad y calidad. Por eso pelea por Europa. En casa nos podemos hacer fuertes y tendremos bastantes opciones”, asegura el meta, que considera clave el equilibrio mental y futbolístico para “tener las cosas claras en el campo”.

No valora los cambios en la portería más allá del hecho de que “el entrenador elige. Nos guste o no, a nosotros nos pagan para estar preparados para jugar y hay que estarlo. Todos querrán hacerlo pero hay que dejar al técnico esa función. Nosotros nos centramos en estar lo mejor posible”. Son días de “exigencia y presión para todos” y Andrés recomienda “alejarse de lo que no sea el juego y la atención a las jugadas. De lo que hay fuera. De que te alaben mucho o de que todo sea negativo. Damos las gracias a la gente que nos está apoyando, mucha sabe qué difícil es mantenerse en Primera con el Huesca. Por todos nos vamos a dejar la piel”.

En ese aspecto, la posible vuelta de público para los partidos con Athletic y Valencia supondría “una noticia fantástica”. Los azulgranas se han entrenado este miércoles de nuevo en el IES Pirámide y con la presencia de Pablo Maffeo y Javi Ontiveros. Ambos han acelerado sus respectivos plazos de recuperación a falta de recibir el alta médica, por lo que sus concursos esta jornada se encuentran aún en el aire. La única baja segura es la del sancionado Dani Escriche.

