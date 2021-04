Javi Galán: “Sabemos que vamos a tener que pelear hasta el final”

Tras la derrota por 1-0 de este domingo ante el Alavés, el sentimiento de oportunidad perdida fue uno de los que afloró en el vestuario de la SD Huesca. Los azulgranas que podrían haber dejado tocado a un rival directo y haber generado un pequeño colchón con respecto a los puestos de descenso, vieron en cambio como un gol de Battaglia a los 85 minutos reaviva en cambio a los vitorianos y los devolvía a la dura realidad. “Sabemos que esto va a ser así hasta la última jornada”, reconoció Javi Galán. “Ganar o puntuar hoy era un paso importante, pero hay que seguir, todavía estamos fuera del descenso y queremos seguir así hasta el final”, añadió el carrilero apuntando también a otra de las sensaciones presentes entre los azulgranas, la de la esperanza y el saber que todo sigue en sus manos.

“Hemos estado en el partido en todo momentos, la primera parte nos han tenido más encerrados en nuestro campo, pero en la segunda el juego ha sido de lado a lado, hemos podido sacar centros y le hemos dado al larguero”, resumió el choque el extremeño, que apuntó que “ahora toca preparar bien el partido del jueves, la siguiente de las siete finales que quedan”. “Vamos a sacar esto sí o sí”, arengó.

En términos similares se expresó el otro carrilero, Pedro López. Para el encargado de la banda derecha el encuentro “iba para el 0-0, lo que pasa que hay jugadas que decantan”, lamentó. “El equipo se ha vaciado y no se le puede pedir mucho más”, comentó indicando que “toca levantar la cabeza”.

“Sabíamos que iba a ser un partido incómodo y, quitando el córner que nos han rematad al larguero, hemos estado bien en los balones laterales, lo saques de esquina y las faltas, no nos han hecho ocasiones claras”, analizó.

López no quiso entrar a valorar la posible amarilla por mano a Battaglia que hubiese implicado su expulsión por doble amonestación y que hubiese imposibilitado su gol, pero sí que comentó otra acción arbitral polémica la del penalti que no se le señaló a Tachi. “El balón le da en la mano, pero el árbitro dice que va al suelo y que no se pita; la realidad es que a veces es que sí y a veces es que no, y nosotros ya no sabemos cuándo es”, se mostró crítico.