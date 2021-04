Pacheta: "No ha sido el partido que planeamos"

La SD Huesca se marchó derrotado del partido en el que buscaba una tranquilidad que quebró el gol de Battaglia en los últimos compases. El Alavés se llevó así un encuentro que parecía abocado al empate y que definieron los "detalles", como los definió Pacheta. El técnico azulgrana reconoció que el choque no se había desarrollado como esperaba y que "habrá que pelear hasta el final" después de ver cómo los vitorianos sumaban los mismos 27 puntos que ostenta el cuadro aragonés.

"Cuando pierdes en el minuto 85 es doloroso. No es el partido que habíamos planeado, costaba llevar el balón y en una acción puntual ellos marcan y nosotros la hemos mandado al palo", lamentó en referencia al tanto del argentino y la ocasión posterior de Escriche. "Le hemos querido dar consistencia al equipo con los cambios y vamos a sufrir hasta el último día. Hemos merecido más, me voy con mejores sensaciones que en Eibar, hemos estado mejor armados y concediendo poco al rival", analizó.

El burgalés defendió a sus futbolistas, de los que espera que no sintiesen "presión" pese a que no sabe "qué les pasa por la cabeza". "No quiero que les pese la responsabilidad. El otro día estuvimos más fluidos quizá por el rival, pero no hemos sufrido. Lo ha decantado una acción puntual y hay que seguir", añadió Pacheta en la sala de prensa de Mendizorroza.

Como ‘detalles’ también se podrían calificar la mano no pitada en el área blanquiazul o la segunda amarilla no señalada al autor del 1-0. El técnico del Huesca no quiso centrarse en estas circunstancias: "Desde nuestra situación es difícil verlo todo. Me voy con la sensación de tener el partido controlado, compitiendo en un partido de Primera División, y tengo poco que reclamar a los chavales. Hay que insistir en algunos detalles, no estar más pendientes de defender que de atacar, pero estamos preparados para competir hasta el final, pelear y conseguir el objetivo", valoró el preparador.

Aseguró que se había ido "a por el partido con jugadores similares con cambios en la posición pero con diferentes características". Y explicó la ausencia del central griego Dimitrios Siovas en el once debido a que arrastraba molestias y prefirió no forzarle en Vitoria: "Es un gran jugador que ha venido con molestias y hemos creído conveniente que jugasen los tres: Vavro, Pulido e Insua. Es un futbolista para nosotros muy importante".

Rechazó el técnico del Huesca que hubiese conformismo en Mendizorroza y que se jugase también con los marcadores de los rivales por la permanencia: "Todo el tiempo insisto en que nos miremos a nosotros, el mismo problema es la virtud. Seguimos con posibilidades de salvarnos y peleamos. En mi diccionario cuesta encontrar el conformismo, nos han ganado en un detalle. Cada vez somos más sólidos y concedemos menos". Los oscenses visitarán el jueves al Atlético de Madrid (19.00, Movistar LaLiga) sin sancionados.

