Pacheta: “No pienso en la renovación ahora porque me resta energía”

Derrotar al Alavés este domingo en Mendizorroza (16.15, Movistar LaLiga) es la principal preocupación de Pacheta, que dejará para el final de la temporada la decisión de si continúa al frente de la SD Huesca. Una cuestión que lanzó la pasada semana en una entrevista concedida a El Partidazo de la Cadena Cope y cuyo reguero se ha seguido hasta la previa de esta jornada. Por eso, y sin querer desviar la atención, el burgalés ha explicado por qué no ha respondido ya a la oferta de renovación que le planteó el club hace unas semanas, cuando todavía era colista.

Pacheta lo hizo público después de consultarlo con la entidad y le enorgullece “de manera inimaginable” que se le ofertara seguir el año que viene “yendo último” y con la incertidumbre de si se competirá en Primera o en Segunda. Lo definirá cuando se sepa. “Nadie garantiza que se cierre deprisa, hay muchas cosas que acordar en lo económico, funciones, ayudantes… Y si no se llega a un entendimiento parece que todo se deteriora”, ha desarrollado.

Ha repetido en dos ocasiones que “el míster está feliz” y que pensar en su renovación no le hace “descansar bien, me desvía la atención del objetivo. Una vez que se consiga hablaré primero con el Huesca, con nadie antes. Me ha dado una oportunidad única de estar en Primera. Y si firmo con otro equipo, el club será el primero en saberlo. Ya pasó en Elche algo similar. Me desvía la energía, afecta a todo lo que rodea esto y no quiero que pase, nos debilita. Es un problema solo mío”.

Centrado en lo deportivo, Pacheta quiere esquivar la presión inherente a la responsabilidad de mantenerse fuera de los puestos de descenso. “Veo al equipo bien, estamos en esa evolución y ganando confianza y solidez, concedemos muy poco a equipos que han hecho mucho daño a los rivales”, ha señalado un técnico que cree que “lo más importante es tener el control del partido, nos ha faltado balón y se ha generado confianza siendo sólidos. Eso es lo que nos tiene que asentar”.

Los lesionados Maffeo, Ontiveros y Gastón Silva todavía no estarán en Vitoria pero evolucionan “muy bien y alguno se irá incorporando al grupo la semana que viene”, en un tramo en el que se acumularán los partidos con poco tiempo para el descanso. Este domingo el Alavés, el jueves el Atlético en el Metropolitano y el domingo 25 el Getafe en El Alcoraz. Además, hay seis apercibidos, lo que no condiciona las alineaciones.

Así, “va a jugar todo Dios y para eso tenemos 25 futbolistas, es el momento en que se cuece todo y jugamos tres partidos en siete días. Va a ser más importante la recuperación que el propio entrenamiento. No pensamos en tarjetas, pondremos a los que consideramos y cuando alguien falte pondremos a otro. Así todos se sienten importantes, el que no juega aprieta al que no lo está haciendo. Es una gran virtud que tenemos en el vestuario”.

No cree que un triunfo en Mendizorroza descarte al Alavés como rival directo aunque este se situase seis puntos por detrás más el ‘golaverage’: “En Primera las distancias se acortan muy deprisa”. Será el segundo partido del tercer entrenador en los babazorros, un Javi Calleja al que “lo conocemos mucho del Villarreal y siempre va a introducir detalles muy suyos. Ya se vio parte de lo que quiere contra el Athletic y habrá cosas distintas. Hay que estar rápidos en el ajuste, la presión y su movilidad. Muy atentos a unos puntas de mucho nivel. Estoy convencido de que vamos a competir bien, el equipo ha adquirido mucha confianza con las victorias”. Pacheta no quiere “especular” en Vitoria, “solo ganar”.

