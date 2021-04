Pacheta: “Rafa Mir es muy bueno, también, gracias a sus compañeros”

El técnico de la SD Huesca, Pacheta, ha celebrado una victoria ante el Levante (0-2) que solo conlleva como notas negativas las lesiones de Siovas y Maffeo, que no podrán jugar el viernes ante el Elche a falta de que se especifiquen sus respectivas dolencias. Ha elogiado la seguridad en área propia y el acierto en la ajena para atar un triunfo que les deja a falta del desarrollo de la jornada a un solo punto de la permanencia.

Ha reflexionado Pacheta sobre que “hemos hecho lo mismo que tras recibir ocho goles en dos partidos… Qué rico es el fútbol”. Ha puesto en valor “el compromiso, la solidez, las ayudas de este equipo. Los que han jugado de inicio se han dejado el alma y los otros cinco, más. Este es el camino. Estamos igual de contentos que ayer pero más orgullosos”.

Preguntado por el próximo calendario, este “sigue teniendo la importancia máxima, ha sido en el último partido y nos acerca al objetivo pero que el calendario cambie no me afecta para nada. Me preocupa cómo está el equipo, no el nivel del rival. Me preocupa recuperar jugadores, disfrutar esta victoria y pensar en el Elche”. Demanda el entrenador del Huesca “tranquilidad, quedarán otros ocho partidos y después vida para todo. Los equipos se construyen con victorias y nos vendrá bien”.

Pide el preparador, con el 0-2 caliente sobre la mesa, “seguir mejorando, pero es verdad que ha sido fantástico el partido, sólido en lo defensivo y con clarividencia para correr. Había que tapar a un Levante muy bien trabajado, con automatismos de ataque”. Echa de menos “algo de paz con balón. Todavía no le hacemos correr con posesiones, estamos en ello. Me alegra que la plantilla esté comprometida y eso lo pongo en valor”.

Con un Mosquera que “nos da paz y equilibrio”, “hemos concedido y nos han rematado poco. Con tres o cuatro remates, hemos metido dos. Hemos estado muy acertados en las dos áreas por las ayudas, el compromiso y el trabajo de todos”. Pacheta se va “orgulloso, como toda la afición”. Y Rafa Mir está “en buen momento y debemos aprovecharlo. Es gracias a que sus compañeros trabajan como animales y le hacen mejor. Ha tenido dos y para el cajón. Es muy bueno”. La SD Huesca cuenta con hasta seis jugadores apercibidos de sanción; además del ahora lesionado Maffeo, Galán, Doumbia, Insua, Pulido y Seoane.

