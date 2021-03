La llegada de la SD Huesca al Camp Nou, un día importante para la Peña de la SD Huesca de Barcelona

La SD Huesca llega a su ciudad, pero sus socios no podrán estar cerca de los jugadores ni animarles desde la grada. La Peña de la SD Huesca de Barcelona vive el choque del lunes en el Camp Nou con la ilusión y el convencimiento de que su equipo puede conseguir algo importante ante el Barça, pero también con la pena de no poder acudir al estadio a causa de las restricciones por la pandemia. “Hace dos años fuimos más de mil personas y ahora también hubiese sido muy bonito porque es la única oportunidad que había de verlos en directo en Cataluña al no haber ningún otro conjunto más de aquí en Primera”, lamenta su vicepresidente Amadeo Ibarz.

La asociación, cuyos primeros pasos se remontan entorno al año 2000 y que recientemente cumplió su primer aniversario desde su constitución oficial, cuenta en la actualidad con un centenar de socios, un número que se confía en aumentar en cuanto se reabra el proceso de altas, ahora paralizado ante la dificultad de realizar actividades. “Principalmente somos oscenses o descendientes de oscenses que residimos en Cataluña, aunque también hay amigos que se sienten atraídos por el equipo y gente que vive en lugares como Jaca, Ribagorza, Sobrarbe y la propia Huesca con la que tenemos buena relación”, explica. Entre las acciones que han podido realizar en los últimos meses figura una caminata entre Jaca y Berdún desarrollada en verano y que habían prometido que llevarían a cabo si se lograba el ascenso.

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el FC Barcelona-SD Huesca de Primera División

Que la peña no vaya a poder ir al Camp Nou no significa que no vaya a estar cerca del club. La directiva azulgrana, de hecho, tiene previsto visitar su sede, el Centro Aragonés de Barcelona, ahora cerrado por la situación sanitaria y que abrirá momentáneamente sus puertas para recibir a una comitiva que estará compuesta por el consejero delegado Manolo Torres, el director general Josete Ortas y los consejeros Agustín Pueyo, Pedro Ibaibarriaga y Fernando Callizo.

“Será un pequeño acto en el que se realizará un reconocimiento al Centro Aragonés por su labor y el apoyo que nos presta”, explica Ibarz. Así, la representación azulgrana será recibida por el presidente del centro, Jesús Félez y, por parte de la peña, por su presidente Jesús Peiró, el tesorero Toni Casamitjana y el propio Ibarz.

“Ni podemos acudir a El Alcoraz, ni juntarnos en nuestra sede, al igual que el resto de aficionados nos tenemos que conformar con ver los partidos por televisión y confiar en que la pelota entre”, comenta Ibarz, hijo de altoaragoneses, que confía en que “conseguiremos la salvación” y cuya querencia por el Huesca se afianzó en 2006 cuando tuvo que pasar unos días en la capital altoaragonesa. “Ya había visto al Huesca en Segunda B cuando venía a jugar a Cataluña y fue entonces cuando terminé de aficionarme”, rememora. “También hice la promesa de que si se conseguía subir a Primera seguiría al equipo a todos los campos y prácticamente la cumplí hace dos años”, apunta.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.