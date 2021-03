Cruyff, Messi y hasta Gaudí, el brazalete de la SD Huesca en el Camp Nou estará lleno de referencias

Como es norma desde la temporada pasada para la SD Huesca en cada uno de sus desplazamientos, el brazalete que lucirá su capitán en la visita del lunes al Camp Nou (21.00) estará personalizado con varios elementos característicos del rival, en este caso el FC Barcelona. Si en el desplazamiento para medirse al Real Madrid el gran protagonista de la banda de tela fue Alfredo Di Stéfano y en el duelo con la Real Sociedad se recurrió a la barandilla de la Concha o en el más reciente, el de Éibar, se apostó por el damasquinado eibarres, un tipo de decoración arraigada en la población guipuzcoana desde hace siglo y medio, ahora se ha optado por un collage en el que se hace referencia a la historia del club y a la Ciudad Condal.

La base es un homenaje al ‘trencadís’, tipo de mosaico impulsado por Antoni Gaudí en el que los azulejos se rompen creando formas nuevas. Así, los guiños se han colocado en cada una de esas pequeñas piezas.

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el FC Barcelona-SD Huesca de Primera División

Como elementos comunes a los dos clubes, en la composición no faltan la cruz de San Jorge y la bandera cuatribarrada y en homenaje a la capital de Cataluña se han colocado una muestra del ‘panot de Barcelona’, loseta decorada con una flor, icónica especialmente en el Eixample, y del ‘panot Gaudí’, pavimento de forma hexagonal que recubre el Paseo de Gracia. En el plano más futbolístico, también aparecen La Masía, epicentro de la cantera del Barça, y las camisetas del ‘Dream Team’, campeón de Europa en 1992, y del sextete, aquel equipo que a las órdenes de Guardiola se alzó con seis títulos en una temporada. Igualmente se homenajea a Johan Cruyff con un chupachups, dulce que acostumbraba a saborear desde la banda durante los partidos en su etapa como entrenador, y a Leo Messi. El astro argentino aparece representado con una cabra, en inglés, ‘goat’, acrónimo de ‘Greatest Of All Time’, el mejor de todos los tiempos.

Explicación del brazalete que la SD Huesca lucirá en el Camp Nou. SD Huesca

Siguiendo esta nueva y exitosa tradición implantada por la SD Huesca, entre los presentes que se intercambiarán ambos clubes figurará el brazalete.

Además de como detalle hacia los rivales, la iniciativa también está empezando a ser usada con fines reivindicativos y sociales. En la última jornada, en la que el Celta visitó El Alcoraz el 7 de marzo, aprovechando la cercanía con el Día Internacional de la Mujer, el 8M, en el brazalete se incluyeron a mujeres aragonesas referentes en sus ámbitos, la escritora Ana Abarca de Bolea, la matemática M.ª Andresa Casamayor, la pianista Pilar Bayona, la filóloga María Moliner, la cardióloga Martina Bescós, la tenista Conchita Martínez y la nadadora Teresa Perales.