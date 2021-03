Sergio Gómez: “Iremos al Camp Nou a por los tres puntos porque los necesitamos”

Los caminos del fútbol son inescrutables y los de Sergio Gómez se bifurcaron hace tres años: del FC Barcelona al Borussia Dortmund y, desde el verano de 2019, la SD Huesca. Ahora, el centrocampista catalán vuelve a dirigirse hacia el Camp Nou, donde podrá jugar al fin después de no haber alcanzado el primer equipo como sí lo hicieron compañeros de generación como Óscar Mingueza o Riqui Puig. A los 20 años y con la ambición intacta, su futuro no va más allá de la búsqueda de los tres puntos este lunes (21.00, Movistar LaLiga) y de una permanencia que sigue al alcance. Será por ello un partido especial y tan decisivo como los once siguientes.

“Será bonito, porque estuve ocho años en la casa, y la verdad que me ayudaron a crecer como futbolista y persona. Será muy emotivo, jugar contra el Barça, y encima en el Camp Nou”, ha señalado este jueves. Sergio Gómez, cedido por el club alemán y con opción de compra, sabe que se trata de “un rival complicado, que viene en buena dinámica en liga, y que compitió bien en Champions a pesar de la eliminación. Pero tienen puntos débiles que intentaremos atacarles para sacar los tres puntos, porque los necesitamos mucho”.

El medio, de 20 años, es el ‘suplente’ más empleado por Pacheta, pues ha actuado en seis partidos desde el banquillo y solo se ha perdido a las órdenes del burgalés los encuentros con Real Madrid y Granada. “En fase del juego tendrán mucho balón, pero nos protegeremos bien para poder salir a la contra. Cuando lo tengamos nosotros, haremos nuestro juego para crear ocasiones e intentar aprovecharlas”, ha analizado. Tras ocho años en la cantera blaugrana, el de Badalona se quedó si subir el último peldaño pese a coleccionar títulos en las categorías inferiores de la Selección y de ser precursor de otros nombres como los de Ansu Fati o Ilaix Moriba.

Sergio Gómez mantiene el discurso general de que no se atiende tanto a la situación general como a la propia: “Pensamos en nosotros mismos, no miramos la clasificación. Estamos abajo, pero cerca de salir, y tenemos que pensar en nosotros mismos e intentar ir al Camp Nou a sacar los tres puntos”, ha añadido, refiriéndose también al calendario, con varios enfrentamientos directos que esperan a los de Pacheta. “Ahora todos los partidos son importantes para nosotros, son tres puntos y cada partido tenemos que ir a morir. Sabemos de las dificultades, pero vamos a luchar cada minuto e intentar sacar todos los puntos posibles en todos los partidos”.

El jugador ha comentado también de sus sensaciones en el plano individual, además como parte de la prelista para el Europeo sub 21 que se inicia a finales de mes y en la que también se encuentra el meta Álvaro Fernández: “Si que es verdad que no estoy acumulando los minutos deseados, pero intento sumar en todo lo que me diga el míster y aprovechar todas las oportunidades que me dé para ayudar al equipo al máximo. Me está dando confianza por fuera en el carril, pero los dos carrileros que están jugando lo están haciendo muy bien. Yo estoy entrenando a tope todos los días para cuando me tenga la oportunidad, estar listo y aprovecharla”.

Sandro se entrena en solitario

La plantilla azulgrana ha seguido adelante con una semana larga y atípica. El delantero Sandro Ramírez ha saltado al césped del IES Pirámide este jueves para ejercitarse en solitario, al margen de sus compañeros, y con vistas a llegar al Camp Nou. Dependerá de sus sensaciones y de que las molestias en el glúteo no se agraven. Por su parte, Mosquera y Luisinho han seguido trabajando con el resto y en la misma buena línea de los días anteriores, por lo que el único ausente ha sido Gastón Silva.

