El Camp Nou, un terreno aún irreductible para los jugadores de la SD Huesca

De lograrlo será un acontecimiento único en las carreras de todos. La SD Huesca visita el próximo lunes a las 21.00 el Camp Nou donde le aguarda el FC Barcelona, un grande de la Liga que en su feudo acostumbra a dejar escapar muy pocos puntos, pero ante el que los azulgranas no renuncian a nada conscientes de que en su situación, colistas a cuatro puntos de la salvación, sumar en ese escenario sería todo un espaldarazo y una gesta de la que pocos pueden presumir. No en vano, ninguno de los actuales jugadores oscenses ha conseguido derribar nunca a domicilio a los blaugranas; tampoco su entrenador, Pacheta, que como técnico no conoce ese estadio y que como futbolista lo más que logro fue un 1-1 con el Numancia.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca, ante el gran reto de superar al Barcelona

Además del preparador, son doce los miembros del vestuario que pueden contarles al resto lo que supone tener minutos como visitante en ese campo y solo uno el que sabe lo que es actuar allí como local, Sandro Ramírez. El registro sin victorias en algunos casos con largas trayectorias en Primera División como las de Pedro López, Mikel Rico, Andrés, Mosquera y Luisinho puede resultar llamativo, pero entendible. El Barcelona, que actualmente marcha segundo en la tabla, no pierde al menos dos partidos en la Liga como local desde la campaña 2015-16. Sus últimos tropiezos desde entonces han sido el 1-3 con el Real Madrid del actual curso, un 1-2 con Osasuna la temporada pasada, un 3-4 con el Betis en la 2018-19 y un 1-2 con el Alavés en la 2016-17. En la 2017-18 se mantuvo invicto.

Los azulgranas que más cerca han estado de ganar son Mosquera, Borja García, Luisinho, Sandro y Ontiveros. Los cinco se tuvieron que conformar con el empate. Los dos últimos compartieron vivencia en la 2016-17 con la camiseta del Málaga obteniendo un 0-0. En la quinta jornada de la 2018-19, Borja García entró en la segunda parte por Aleix García cuando el marcador era de 1-2 después de que un doblete de Stuani le hubiese dado la vuelta al tanto inicial de Messi. Sin embargo, Piqué estableció el definitivo 2-2. Y el mismo resultado vivió en la 2015-16 Luisinho, que fue sustituido al descanso, y que vio ya en el banquillo junto a Mosquera, que se quedó sin jugar, como Lucas Pérez y Bergantiños igualaban un 2-0. El centrocampista, anteriormente, sí que había participado en un empate en el Camp Nou, fue en la 2013-14 con el Getafe y también con un marcador de 2-2 en el que el aragonés Lafita logró un doblete para los azulones.

El que más veces se ha vestido de corto en el Camp Nou es Pedro López, seis, tres con el Valladolid y otras tantas con el Levante. Se estrenó con un 4-1 con los blanquivioletas en las 2007-08 y la última vez que jugó allí fue en la 2013-14 con los granotas, un abultado 7-0.

Al lateral valenciano le siguen con cinco comparecencias Andrés, que ha jugado allí con las camisetas de Osasuna, Granada y Villarreal, y Mikel Rico, que también viajó a la ciudad condal como nazarí además de con el Athletic con el que perdió allí una final de Copa. Siovas ha hincado la rodilla cuatro veces con el Leganés. En la primera un 2-1 en la 2016-17 compartió destino con Insua que ya había caído en la 2012-13 con el Deportivo (2-0). Maffeo, criado en la cantera del Espanyol y que este miércoles confesó que nunca le ha ganado al Barça, pero espera conseguirlo el lunes, fue goleado con el Girona en la 2017-18 (6-1) y lo mismo le ocurrió a Pulido en la anterior visita del Huesca, aquel fatídico 8-2 de hace dos cursos en el que también fue titular Luisinho y que Ferreiro e Insua vivieron desde el banquillo. Ahora, la historia se desea que sea muy distinta.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.