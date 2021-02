Dos jugadores de la SD Huesca han desarrollado esta jornada diversas actividades al margen del entrenamiento a puerta cerrada en El Alcoraz. El guardameta Andrés Fernández y el delantero Shinji Okazaki han atendido, respectivamente, la llamada de la empresa Podoactiva y de los medios internacionales acreditados para LaLiga. En vísperas de la visita del Real Madrid a El Alcoraz este sábado (16.15, Movistar LaLiga), ambos consideran esta cita como parte, ilusionante pero no decisiva en sí misma, del objetivo final y más importante de la permanencia.

Podoactiva seguirá otra temporada más ligada al cuidado de la salud de los pies de los futbolistas de la SD Huesca. La compañía líder en podología y biomecánica y el club oscense han renovado el acuerdo que les une desde hace más de una década. También con la presencia del consejero delegado, Manolo Torres, Andrés Fernández se sometió a diversas pruebas en las instalaciones de Podoactiva en el Parque Tecnológico Walqa.

El guardameta azulgrana ha destacado que “el equipo está muy unido de cara a la segunda vuelta. Vamos a dar mucha guerra para mantener al Huesca en Primera División”. Preguntado por las claves para la permanencia, ha afirmado que “tenemos que estar en el momento presente. Centrarnos en cada entrenamiento y en salir a ganar cada partido sin pensar en nada más”. Por último, ha destacado el valor de contar con el trabajo de Podoactiva: “Los pies son una herramienta fundamental en los saltos, los apoyos, los golpeos… Es muy importante su cuidado”.

Su lesión en el inicio de la temporada le impidió enfrentarse al Real Madrid, pero esta vez Okazaki tiene la oportunidad de enfrentarse al equipo blanco. “Todos sabemos quién es el Real Madrid, lo sabréis vosotros incluso más que yo. Yo todavía no me he enfrentado a ellos, y la verdad es que me motiva muchísimo”, dijo el delantero japonés, mostrando su ambición en una rueda de prensa con medios internacionales. “No sé si este sábado seré titular o saldré de refuerzo, si el entrenador va a contar conmigo. Pero estaré allí para ganar. Quiero ganar de verdad”, dijo, insistiendo en sus ganas de que llegue el encuentro. “Tenemos un buen equipo y tengo muy claro qué puedo aportar al estilo de juego actual, y estoy muy deseoso de jugar contra ellos”.

Okazaki también habló de estas circunstancias en su comparecencia. “Las batallas por la permanencia en Primera van a ser difíciles. No siempre vamos a poder hacer el fútbol que queremos y no siempre hemos conseguido tener resultados, pero está claro que va a estar bastante reñido. Se están dando muchos empates, y no se marcan tantos goles, van a ser partidos muy agresivos en ataque y defensa. Tanto los entrenadores como los jugadores tendrán que hacer grandes esfuerzos y los grandes equipos van a estar batallando entre sí”, dijo sobre la segunda vuelta del calendario, que acaba de comenzar.

“Nosotros tenemos un buen equipo. Estamos mejorando y tenemos mucha confianza. Hay mucha presión y competencia para ganar, pero estamos disfrutando y tenemos confianza. Solo tenemos que mejorar y marcar goles para tener más victorias. Esta segunda mitad de la competición tenemos que lograr los objetivos. Sabemos que con las restricciones por la covid no todos los equipos consiguen jugar a su máximo potencial, debemos aprovecharlo”, añadió Okazaki.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.