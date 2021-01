Andrés Fernández vuelve a entrenarse con la SD Huesca tras superar la covid-19

La nota más agradecida de la sesión de trabajo de la SD Huesca este miércoles la ha puesto el regreso a la actividad de Andrés Fernández. El portero ha dejado atrás la covid-19 y, con los negativos en los test PCR que estipula el protocolo, ha vuelto a unirse a sus compañeros 17 días después de que se le diagnosticase y tras haber causado baja ante Betis, Getafe y Villarreal por este motivo. Así, Pacheta podrá contar este viernes en Valladolid (21.00, Movistar LaLiga) con sus dos guardametas, Andrés y Álvaro, después de que en las últimas citaciones haya acudido como suplente el canterano Javi Gasca.

Siguen sin poder entrenarse debido al coronavirus Juan Carlos Real y Pablo Insua, que no estarán en el José Zorrilla. El otro punto de interés de la semana previa a Pucela reside en el estado de Sandro Ramírez, a quien Pacheta ya dio por descartado tras el empate con el Villarreal al considerar “precipitada” su vuelta esta jornada. En todo caso, el canario se ha estado ejercitando al margen y este miércoles sí ha participado con el resto en el circuito físico diseñado por los preparadores a falta de la última sesión, prevista el jueves a las 16.00 antes del desplazamiento a tierras castellanas.

Pablo Maffeo ha señalado tras el entrenamiento que, de ahora en adelante, “todos los partidos son finales” y así afrontan el de Valladolid, con la intención de sumar los tres puntos y revocar la tendencia negativa. “Cada partido es diferente, estamos acostumbrados a entrenar y jugar en poco tiempo y hemos de jugar al 100%”, ha apuntado en referencia a que el rival disputó Copa del Rey el martes.

El catalán se encuentra “muy cómodo” con el nuevo sistema de tres centrales y dos carrileros y “los compañeros también. Hemos ganado solidez defensiva y eso nos aporta mucho. Va a ser una gran segunda vuelta”, ha prometido. Con todo, Maffeo siempre ha dicho que jugaría “donde diga el míster” y se muestra “muy contento” de haber firmado con la SD Huesca. “Ha habido cambios personales que me han ayudado. Estoy contento las dos titularidades, por cómo se me ha tratado de las lesiones que he tenido y con el nuevo cuerpo técnico”, ha recalcado.

De 23 años y cedido por el Stuttgart con opción de compra, el defensa cree que aún debe “mejorar muchas cosas, ir día a día y aprender de los veteranos. Estar con ellos y dejarme ayudar es lo más importante”. No mira la clasificación: “Sé dónde estamos y dependemos de nosotros, por eso no hay que fijarse en los otros. Todos los partidos son igual de importantes, también iremos a ganar al Real Madrid y al Sevilla. Siempre queremos y hay que mirar al siguiente compromiso”.

