Pacheta: “Sabemos de la dificultad del reto pero soy optimista”

Pacheta conocerá el banquillo local de El Alcoraz en su segundo partido como técnico de la SD Huesca. Su estreno en casa, este sábado frente al Villarreal (14.00, Movistar LaLiga), llega precedido de solo dos jornadas de trabajo en las que se ha ahondado en los defectos y virtudes de la derrota de Getafe (1-0). El burgalés vuelve a tener las mismas seis bajas y espera que su equipo dé el paso adelante necesario para sumar los tres primeros puntos de una segunda vuelta que exige un rendimiento sobresaliente.

El preparador ha mantenido el discurso del miércoles y cree que los suyos merecieron más en el Alfonso Pérez. “Hubo pocas cosas que no me gustasen. Vuelvo a insistir. Va a ser difícil salirme del raíl de lo que prometo. Yo valoro el partido por los méritos, no por lo conseguido. Merecimos más y con datos. Tenemos que ser un doctor y los datos confirman ese diagnóstico”, ha señalado este viernes. En el capítulo de los debes se ha referido a que “tenemos que esta más fluidos con balón. Eso lo tiene este equipo. Había que competir al Getafe y minimizar sus virtudes. Me traigo muchas cosas positivas”.

La baja de Gerard Moreno en los amarillos no condicionará el planteamiento de Pacheta, al que preocupa más su equipo que lo que haga el de Unai Emery: “El Villarreal es un grande con un técnico con muchos años de experiencia que ha logrado éxitos en casi todos sus clubes. Es un equipo muy bueno, sin su máximo goleador pero con el suficiente fondo de armario. Vamos a tener que correr y hacerles correr, tienen argumentos para suplir a cualquiera”.

Eugeni ha entrado en el grupo pero “no será de la partida”, y los positivos por covid (Pablo Insua, Juan Carlos Real y Andrés Fernández) y lesionados Sandro Ramírez y Pedro Mosquera siguen fuera de sus planes. “Al final son seis bajas y sin toda la plantilla eres más débil porque no puedes elegir. Somos los que somos y afrontamos el partido con ilusión y mecanismos para ganar”, ha añadido.

El ánimo del plantel ha mejorado en este breve lapso de tiempo tras la salida de Míchel Sánchez, lo que les llevó a “competir muy bien al Getafe” a la espera de que hagan lo propio con el Villarreal. “Buscamos mecanismos y una precisión que nos hagan mejores y la suerte también juega. Estamos en muy buena línea. Por eso soy optimista, para todo. No voy a prometer lo que no pueda conseguir. Perdimos pero estamos todos orgullosos. Hacemos lo que debemos para ganar, si no hago ocasiones es un problema”, ha razonado Pacheta.

Su filosofía le dicta que “no es lo mismo lo merecido que lo conseguido. No hay otra forma de convencer que haciendo las cosas bien”. Y quiere que la afición arroje fuera las dudas de que esta SD Huesca es competitiva en Primera: “Sabemos de la dificultad del reto. La energía, el trabajo… son innegociables. Vamos para adelante, somos el Huesca. Hay que ser valientes. Claro que es difícil”.

El modus operandi del nuevo cuerpo técnico les lleva a “detectar errores que se trabajan en el entrenamiento. Luego lo volvemos a repasar”. En dos días, “se pueden poner imágenes pero hay poco tiempo para tratar esos detalles. Ahora se les convence más con la palabra que con el ejemplo. La palabra convence y el ejemplo arrastra”. Sin confirmar que vaya a repetir esquema y alineación, Pacheta considera que “hay que emplear alternativas también dependiendo del rival. Detectar virtudes y defectos y decidir. Hay muchas alternativas porque el equipo es elástico. El modelo es inamovible y el dibujo depende de muchas circunstancias”.

Más en frío, se le ha vuelto a preguntar por el arbitraje de Getafe y, aunque entre líneas, ha mostrado su disconformidad: “Es determinante sobre el resultado arbitral, pero si el primer día hago un análisis va a parecer que quiero desviar la atención. Soy un defensor acérrimo del VAR y estamos en proceso de utilizarlo muy bien para mejorar y ayudar al árbitro. Hay una acción que es de tarjeta clara… pero no voy a hablar hasta que pase alguna jornada más”.

Al burgalés no le inquieta la falta de gol; le preocuparía “la falta de ocasiones de gol. Si no lo conseguimos, tendremos que llegar con más gente”. El ausente Sandro es “importante para nosotros, de un alto nivel. Estamos en condiciones de recibir a un Villarreal muy potente y me tiene ilusionado. A ver si damos pasitos adelante con lo trabajado estos dos días y estaremos muy cerca de la victoria”.

Pacheta afronta su debut en un Alcoraz vacío y mantiene que “el fútbol es de la gente y esto es otra cosa. He venido a este estadio muchas veces. Está quedando un campo precioso. Es de agradecer que se invierta dinero. La gente no mete goles pero ayuda. Espero que el debut sea con victoria y para eso he preparado el partido”.

