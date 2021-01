Horario y dónde ver el SD Huesca-Villarreal de Primera División

La SD Huesca comienza la segunda vuelta del campeonato ante el rival con el que inició la Liga, el Villarreal, y sin apenas tiempo para haber digerido el estreno de Pacheta y la derrota del miércoles en Getafe (1-0). Los azulgranas regresan a El Alcoraz para continuar el tramo que puede marcar lo que queda de campeonato para bien o para mal, necesitados de puntos tras seis jornadas sin ganar en las que han acumulado cinco derrotas. El técnico burgalés, sin margen apenas para el error ni para experimentos, deberá seguir trabajando en el sistema y los futbolistas con los que ya empezó a contar en el Coliseum Alfonso Pérez.

¿A qué hora es el partido SD Huesca-Villarreal?

El choque entre la SD Huesca y el Villarreal de Primera Divisiónse disputa a las 14.00 de este sábado. Los oscenses comienzan la 20ª jornada en el farolillo rojo con 12 puntos, a seis de la permanencia. El Submarino Amarillo, entrenado por Unai Emery, es cuarto clasificado con 33 puntos. En la primera jornada los azulgranas arrancaron un empate con goles de Maffeo y Gerard Moreno de penalti (1-1). El colegiado será el castellano-manchego Javier Alberola Rojas, y se encargará del VAR el también castellano-manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos.

¿En qué canal de televisión se puede ver el partido?

El encuentro entre la SD Huesca y el Villarreal se podrá ver en directo en televisión a través del canal Movistar LaLiga.

Cómo seguir el SD Huesca-Villarreal por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 20ª jornada de Primera División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Altas y bajas

La confirmación de que Pablo Insua padece la covid-19 eleva a tres el número de futbolistas de la SD Huesca en cuarentena: el central gallego, Juan Carlos Real y Andrés Fernández. De entre los lesionados que no viajaron a Getafe, Eugeni Valderrama es el único que ha trabajado con sus compañeros, no así Sandro y Mosquera. En el Villarreal la baja más sensible es la del delantero Gerard Moreno por lesión, y también se encuentran en el dique seco Iborra, Alberto Moreno, Mario Gaspar y Samu Chukwueze.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro; Maffeo, Pulido, Siovas, Silva, Galán, Mikel Rico, Seoane, Escriche, Ontiveros y Rafa Mir.

Villarreal: Asenjo; Peña, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoué, Dani Parejo, Manu Trigueros, Paco Alcácer, Moi Gómez y Fer Niño.

