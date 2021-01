La primera SD Huesca de Pacheta: de la mejoría a los males de siempre

La puesta en escena de la SD Huesca de Pacheta trasladó al césped del Coliseum Alfonso Pérez los primeros aspectos que ha trabajado el técnico burgalés y que redundaron en una mejoría que no pudo aplacar los males de siempre. El conjunto azulgrana cayó en Getafe (1-0) víctima de sus problemas en las dos áreas. Cerró la primera vuelta donde estaba, en la UCI, pero se atisban cambios con los que atrapar la necesaria reacción. Con solo seis sesiones de trabajo previas, más bajas que en el resto del campeonato y la inmediatez de la cita con el Villarreal en el horizonte, el entrenador empezó a mostrar su sello que como punto de partida hacia la luz.

El deseado efecto Pacheta se quedó a medias y no alcanzó la deseada meta del triunfo. Y es que el Huesca sigue atado a tendencias de un calado profundo. Con el del miércoles encadenó su tercer encuentro consecutivo sin marcar, tras los de FC Barcelona (0-1) y Real Betis (0-2). 277 minutos desde el tanto de Seoane en Balaídos, que tampoco evitó la derrota (2-1). Con el cambio en el banquillo de por medio, el conjunto oscense se ha atascado y es ya el menor goleador de Primera con 14 dianas en 19 encuentros. Y protegió bien su portería hasta que en el error defensivo más evidente de todo el encuentro concedió el acierto a Arambarri.

Como suelde suceder, las estadísticas y rendimientos individuales y globales no caminan a la par con el desarrollo efectivo del duelo. El Huesca perdió pero fue igual o mejor que el Getafe en casi todo. Tal como reivindicó Pacheta en la sala de prensa y, sobre todo, en la primera parte. Disparó más veces a la meta de Rubén Yáñez (15) por las 12 de los locales. Tres de esos intentos encontraron portería, siete se marcharon fuera, cinco fueron bloqueados por la zaga azulona y la ocasión inicial de Escriche pegó en el palo derecho antes de marcharse fuera. Diez de esos intentos tuvieron lugar dentro del área, incluido el postrero gol anulado a Pulido por la mano previa de Siovas.

Otro dato relevante se encuentra en el balón parado, que propició seis situaciones de remate frente a al escaso éxito del equipo azulgrana en esta faceta durante las 18 jornadas previas. El Huesca ganó más duelos aéreos (20 por 19), la posesión (52%) y botó más saques de esquina (ocho frente a tres de los de José Bordalás). Y sin embargo no alcanzó para puntuar. Los locales se aprovecharon de una acción que partió de un saque de portería de Álvaro Fernández. Djené ganó la pelota de cabeza en el centro del campo y habilitó a Aleñá; Siovas resbaló y Silva perdió la posición. Ángel arrastró a otros defensas y Arambarri pudo recibir la pelota en ventaja para superar al portero por debajo de las piernas.

Con más de 20 minutos por delante, los azulgranas no bajaron los brazos en pos del empate. En los partidos precedentes sí se había notado el golpe moral de verse por debajo en el marcador y no hubo reacción posible ante Athletic, Celta, Barcelona o Betis. El sello de Pacheta se atisbó empezando con el once, para el que recuperó el esquema de tres centrales y dos carrileros que puso en liza con éxito en Elche durante el ‘play off’ de ascenso a Primera. Trató de neutralizar a Jaime Mata, Aleñá, Cucurella y Kubo con un esfuerzo solidario en el que la vuelta de Maffeo tras cuatro jornadas fuera por lesión y las apuestas por Gastón Silva y Escriche supusieron las principales novedades.

Mikel Rico y Seoane sostuvieron el engranaje en el centro del campo y, en ataque, Pacheta buscó profundidad y trabajo con Escriche, Ontiveros y Rafa Mir, que remató hasta en seis ocasiones. A falta de que se definan las salidas y llegadas en el mercado invernal de fichajes que se cierra el 1 de febrero, la SD Huesca trata de adaptarse a los nuevos postulados del técnico con escaso margen para el error ni tiempo para experimentos. El Villarreal aguarda el sábado en El Alcoraz (14.00, Movistar LaLiga), el Valladolid el viernes 29 en una final por la permanencia y el Real Madrid acudirá a la capital oscense el sábado 6 de febrero (16.15, Movistar LaLiga).

