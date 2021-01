Pacheta: “Me voy orgulloso, el equipo se ha dejado el alma”

Un Pacheta “muy orgulloso” ha reivindicado el partido de la SD Huesca a pesar de la derrota en Getafe (1-0). Se ha referido a un partido “muy completo” de los azulgranas y a que se encuentran “en el camino” para que lleguen las tan necesarias victorias. Por “igualar al rival en sus virtudes, tener más ocasiones de gol y ser fieles a nuestro modelo”, el preparador se ha ido con buen sabor de boca del Coliseum Alfonso Pérez a falta de realizar ajustes en los próximos partidos.

El plan del burgalés pasa por ser “mejor que el oponente. Hemos cambiado para refrescar, cambios ofensivos. El Getafe también juega, y con lo que sabemos que hay que mejorar, me voy muy satisfecho. Ese es el objetivo para ganar. Luego la fortuna ha de acompañar para conseguirlo”, ha insistido un Pacheta que ha calificado el encuentro de “muy digno” tras acabarlo “en el área rival, volcados”.

En el debe, “ser más precisos en el remate, hemos tenido balón parado y bastantes acciones al espacio, dando profundidad al juego”. Para Pacheta la SD Huesca se encuentra “en un camino muy interesante. Nadie dijo que fuese fácil, será una pelea durísima. El equipo se ha dejado el alma. Hemos competido a un Getafe al que felicitamos. Todos han estado a un nivel alto, se han dejado el alma”.

Los azulgranas han tratado de ser “valientes y profundos”, pero “hay que ser más verticales. No tengo nada malo que decir del Huesca. Me preocuparía que bajen los brazos y no lo hacen”. Respecto a las acciones arbitrales más polémica, como el gol anulado a Pulido tras la mano de Siovas al intentar el remate, el técnico ha preferido esperar a verlas antes de opinar. Sí se muestra contrario que se señalen algunas manos en el área: “Hay muchas cosas que cambian casi cada mes, se pitan unas u otras”.

Pacheta dio entrada a Dani Escriche en el once como ejemplo de que “contamos con los 25 futbolistas que tenemos. Hasta el último día que esté un jugador en el equipo le voy a sacar todo el rendimiento que tenga. Escriche es jugador de la SD Huesca y a ver qué movimientos hay, que quiero que pasen rápido para poder centrarnos”.

El equipo está “vivo, hemos hecho un partido muy digno, para ponerle una buena nota. 15 tiros a portería en Primera no son fáciles de conseguir. A ver si cogemos el premio rápido”. Ahora tocará “recuperar y competir el sábado otra vez ante el Villarreal. Me voy satisfecho y ahora nos lameremos las heridas”. Pacheta ha concluido que “lo más justo hubiese sido empatar, por un número parecido de ocasiones. Nos llevamos menos de lo merecido”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.