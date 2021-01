Míchel: “Fue un placer sentirnos campeones juntos”

Míchel Sánchez, el ya extécnico de la SD Huesca se quiso despedirse este martes a través de una carta en la que se muestra “eternamente agradecido al club” y en la que tiene buenas palabras tanto para los jugadores, como para la afición y todo el entorno azulgrana. “Fue un placer sentirnos campeones juntos, fieles siempre sin reblar”, cierra un texto en el que destila cariño recalcando así el que será su legado, el regreso a Primera División solo una campaña después con la guinda del título de campeón, el primero de índole profesional que luce en las vitrinas de la entidad oscense.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca destituye a Míchel y se decanta por Asier Garitano

“Quiero dar las gracias a la SD Huesca, la aventura ha sido maravillosa”, arranca para después hacer lo propio con “cada jugador de la plantilla”, con su familia, “por sobrellevar este tiempo de distancia y estar siempre cerca”, con los medios, “por el trato en un capítulo que dejamos para la historia del equipo”, y a cada empleado del club, “con todo mi cariño”. “Me he sentido como en casa desde el primer día que llegué”, afirma.

“Me llevo en el corazón el cariño que me habéis regalado siempre, el respeto a mi trabajo”, se dirige a los aficionados. “Me voy con la espina clavada de no haber podido celebrar juntos el ascenso”, lamenta, subrayando que “más mérito tuvo lograrlo sin el empuje de cada uno de los seguidores por una pandemia que nos alejó en presencia, pero no en sentimiento”.

“El equipo sigue compitiendo muy bien y teníamos esperanzas de dar la vuelta a la situación para sellar la primera salvación en Primera viendo el compromiso de cada futbolista”, expuso reiterando una idea de fortaleza y convencimiento en su trabajo ya expuesto en sus últimas comparecencias. “Es un orgullo haber ganado juntos”, afirma. “Hemos disfrutado mucho de El Alcoraz, el día a día nos ha hecho felices, hemos crecido como cuerpo técnico gracias a los jugadores”, remata.