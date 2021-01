La Copa y la SD Huesca ilusionan a un Alcoyano con bajas

Alcoy, una ciudad algo más grande que Huesca con 58.000 habitantes, es una de las más afectadas por la actual ola de la covid-19. Hasta tal punto que desde este jueves, día del partido de Copa con la SD Huesca (21.00, DAZN), se ha decretado el confinamiento perimetral y el partido se ha de jugar a puerta cerrada. Tampoco se pudo celebrar su cabalgata de Reyes, la más antigua de España, por primera vez desde la Guerra Civil. Necesitados de estímulos, los alcoyanos se agarran al partido y a la posibilidad de derrotar a un equipo de Primera División.

El cuadro local está entrenado por Vicente Parras, de 45 años y ligado siempre a equipos de la Comunidad Valenciana. Cuarto clasificado en el grupo 3 subgrupo B de Segunda B, no podrá afrontar este duelo con todos sus efectivos puesto que suma las bajas de Juli Cerdá, Manuel Raíllo y Pablo Carbonell, y no se cuenta con el altoaragonés Rubén Garcés. Tras una semana de vacaciones, el Alcoyano regresó el pasado fin de semana al trabajo y el técnico ve a los suyos “con ilusión. Los que salen al campo lo dan todo porque es nuestra identidad”. Pese a las muchas bajas, “hay que mirar adelante y dar la cara”.

La Copa gusta mucho en Alcoy, a donde tradicionalmente han acudido rivales de fuste en esta competición. Para Parras también lo es el Huesca, del que por mucho que no esté bien “hay que valorar que juega en Primera, los ves competir y todos los partidos dan la cara. Con un once muy diferenciado y suplentes que rinden bien. La gente debe tener los pies en el suelo, vamos a disputar el partido desde la ilusión y el saber que cualquier cosa puede pasar. Jugamos en casa y perdemos el factor público, y tenemos que estar muy por encima de nuestro mejor nivel y que ellos no tengan el día.

El preparador incide en que “hay una diferencia de categoría y hemos de ser conscientes. La Copa siempre es motivo de ilusión y la ciudad pasa por un momento muy duro. Es un plus de ilusión darles una alegría a nuestra gente. Un buen regalo de Reyes”. También rechaza la teoría de que la SD Huesca no le otorga importancia a este torneo. “Una vez que sales a competir todo el mundo quiere ganar. Ellos el lunes tienen un partido importantísimo pero vienen a pasar de ronda. No es plato de buen gusto que te elimine un equipo inferior. Tenemos nuestras opciones si sabemos jugar con la cabeza fría, conscientes de nuestros puntos débiles y nuestras limitaciones”, ha analizado Parras.

