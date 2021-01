Míchel: “Todavía soy el entrenador de la SD Huesca y el presente es muy bonito”

La Copa mola, como decía el eslogan que utilizó el Córdoba hace unas temporadas. Eso piensa el técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, que no la considera un trámite sino una oportunidad. Para ganar, en toda la amplitud de la palabra, y cargar de confianza a aquellos con menos oportunidades en LaLiga. Aparece el partido de este jueves con el Alcoyano (21.00, DAZN) enmarcado entre la derrota con el Barcelona y el decisivo choque del lunes con el Betis en El Alcoraz; con todo, se le da importancia y se quiere una victoria “que necesitamos”, como ha especificado este miércoles el madrileño.

Míchel la define como “una competición distinta, muy atractiva y nos sirve para mucho. En la plantilla somos 26 y hay gente que no está participando como quisiera y tiene ese momento para reivindicarse. No estamos en buena situación y lo que se sean buenas noticias nos da referencias para el Betis. Queremos afrontarlo con garantías y pasar”.

El entrenador, humanizado tras sus declaraciones del domingo, en las que dijo temer por su puesto, ha contextualizado aquel mensaje después de haber recibido el respaldo de la directiva y la plantilla. “Estoy aquí, todavía continuo siendo el entrenador. Hablé con sinceridad, no hay mucho más que decir. Por ahora estoy siendo entrenador y me fijo en el siguiente partido. Todos vamos partido a partido y el más importante es el de Alcoy. Nos debe hacer saber que tenemos una plantilla competitiva. El futuro Dios dirá pero hay un presente muy bonito: pasar la eliminatoria y seguir sumando para este club y plantilla que se lo merecen todo”, ha explicado.

Míchel no tenía “ninguna duda” de que el vestuario está con él porque lo comprueba “en el día a día”. “La mejor manera de que un entrenador sienta que lo es se encuentra en ese trato, luego el resultado es lo más importante. El ambiente es maravilloso desde que llegué a Huesca. Sí noto ese respeto a mi trabajo y que ellos me consideran buen entrenador. Las otras muestras de cariño de la gente las agradezco. Cuando uno es sincero hay gente que respeta que uno tenga sentimientos y los muestre. Por otro lado estoy muy fuerte, muy agradecido por entrenar a esta plantilla”.

La eliminatoria a un partido, con unas condiciones climáticas que se anuncian hostiles, “acorta la diferencia de categoría y tenemos que hacer un gran partido. Es una final de las muchas que llevamos en los últimos dos meses. Esta es real porque de no ganar te quedas fuera. Será un partido disputado, difícil y tenemos que sacar lo mejor de nosotros”.

Los azulgranas manejaron un nuevo lenguaje contra el Barça, con tres centrales y dos carrileros, para responder a la exigencia. Ante el Alcoyano jugará con dos puntas en busca de esa pretendida vuelta de tuerca que mejore los resultados: “Me hubiera gustado trabajar alternativas mucho antes, en pretemporada, pero hay que hacerlas en competición y no es fácil hacerlas si no sabes si funcionarán. Te agarras a lo que da resultados, al menos en cuanto a rendimiento. Tenemos alternativas pensadas el día del Betis, vamos a buscar soluciones en busca de mejores resultados para seguir entre los grandes en la temporada 2021-22”.

Míchel podrá contar con Gastón Silva una vez recuperado de sus molestias físicas. Por su parte, Sandro se sometió el martes a una nueva prueba y su evolución marcha según lo previsto; la de Maffeo, mejor de lo esperado. El delantero canario podrá jugar contra los béticos y el lateral, si no entonces, si ante el Getafe el 20 de enero. El filial estará representado en Alcoy por el central Manu Galán.

No cabe relajarse contra un rival de Segunda B y el técnico reivindica que “defendemos el escudo del Huesca con orgullo en cada momento, da igual en qué competición, hay que tener ese sentimiento de pertenencia. Esperemos que el Huesca no sea una de las sorpresas que se vayan a dar. No estamos para regalar nada, necesitamos ganar. Hay jugadores que han de reivindicarse y dar un paso adelante. Jugadores de este jueves pueden volver a jugar con el Betis. Si no nos lo tomamos así no vamos a pasar”.

