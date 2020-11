Andrés: “Tenemos que seguir juntos y rebelarnos ante la situación”

El paso inexorable de las jornadas hace que la lista de futbolistas que disputan todos los minutos mengüe hasta quedarse reducida a unos pocos privilegiados. Normalmente, en manos de los guardametas que cuentan con la confianza de sus entrenadores. Uno de ellos es Andrés Fernández, que se ha quedado como único representante de la SD Huesca en esta estadística después de que Pulido no jugase ante el Eibar por culpa de una gastroenteritis y de que Mosquera fuese sustituido en el 89. El meta murciano de 33 años se enfoca ahora en reducir otro apartado numérico: los goles en contra: 15 en nueve encuentros.

El portero incorporado el pasado verano atesora la experiencia suficiente como para desgranar las claves que mejoren la situación de los azulgranas cuando la Liga regrese el próximo viernes en Pamplona. Estos días emergen como una pequeña pretemporada en noviembre para realizar los ajustes pertinentes. “Lo más importante es el trabajo que ha hecho el equipo, físico y táctico, y es una semana que se aprovecha al máximo paras seguir adquiriendo el tono que nos ayude a afrontar el resto de la temporada”, ha valorado Andrés, que estos días se prepara para medirse a un Osasuna donde comenzó a despuntar en el fútbol de élite.

Para el cancerbero, el balance de este inicio de curso señala que “hay una parte que es muy positiva, y es que hemos competido en la mayor parte de los partidos. Al final, lo importante es ganar y conseguir puntos. Es el objetivo que nos planteamos todos”. Por ello, “cuando tienes más victorias lo haces mejor. Hay que ayudar al equipo y hacer una buena temporada entre todos. Hay que seguir y creer que podemos hacerlo, ha habido momentos con buen fútbol y muchas ocasiones de gol”. Andrés invoca la mayor de las unidades: “Que el compañero lo dé todo por mi y yo por mi compañero. Al final, los triunfos si seguimos trabajando en esa línea van a llegar. La Primera División es muy complicada y hay mucha competitividad”.

El mensaje del murciano es claro e invita al inconformismo: “Hay determinadas rachas en las que las cosas no salen y lo fácil es mirar a otro lado, llegan cosas de fuera que no ayudan… Lo estamos haciendo bien y no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir juntos, rebelarse ante esta situación y seguir hacia adelante”. Andrés Fernández se medirá el próximo viernes al club donde se formó y que le cedió a la SD Huesca aquel curso 2010-11 en el que fue el Zamora de Segunda División antes de dar el salto a Primera. “Lo llevo dentro, es un club muy especial para mí y es un choque bonito. Vamos con la intención de lograr la primera victoria y estamos trabajándolo bien”.

El portero es uno de los fichajes veraniegos que se llevaron a cabo con el fin de potenciar el nivel de la plantilla tras el ascenso; asume, por tanto, la responsabilidad de conseguirlo junto al resto: “Hemos pasado por un periodo de adaptación y hay que ayudar. No hemos tenido la pretemporada de otros años pero hay la voluntad de dar lo mejor de cada uno”. Y trabaja “desde el respeto y la humildad” por el bien colectivo. Andrés, que ha mantenido dos jornadas la portería a cero, ante Atlético de Madrid y Elche, también mantiene una sana rivalidad con un Álvaro Fernández concentrado estos días con la sub 21 y titular el jueves ante Islas Feroe.

Otro aspecto menos conocido de Andrés es el profesional. Junto a dos socios fundó una empresa ‘start up’, Biyectiva, especializada en la inteligencia artificial. Comenzó los estudios de Ingeniería Informática, que espera concluir cuando el fútbol se lo permita, y ha impulsado una tecnología patentada de identificación de vídeo que pueden aplicar a diferentes ámbitos, como la lucha contra el pirateo de contenidos audiovisuales, el registro de accesos a aparcamientos con reconocimiento de matrículas o el control de entrada de empleados con reconocimiento facial.

Los azulgranas se han entrenado este viernes a primera hora, descansarán el sábado y regresarán al IES Pirámide el domingo por la tarde para focalizar sus esfuerzos en la cita del 20 de noviembre en El Sadar (21.00, Movistar LaLiga). Con Shinji Okazaki mostrando mejores sensaciones de cara a su regreso tras más de un mes fuera de los planes de Míchel Sánchez y con los lesionados Gastón Silva e Idrissa Doumbia al margen, la semana ha llenado de nuevo los depósitos de la ilusión en el grupo tras el empate con el Eibar.

