Pedro López: “Ansiamos la primera victoria"

Ferreiro habló el sábado de "final", Sergio Gómez, el lunes de "casi final" y este martes Pedro López, aunque rehusó dotar al encuentro contra el Eibar del próximo sábado de ese tratamiento, sí que lo calificó de "partido muy importante" y reconoció que la SD Huesca necesita imponerse para "meternos en la lucha con todos" y "porque pensamos que durante este tiempo hemos trabajado bien".

El lateral derecho apunta a volver a la convocatoria si nada se tuerce en los próximos días tras haber superado una lesión muscular y después de que la recuperación se alargase más de lo esperado debido a una reagudización. "Me encuentro muy bien, el problema que tenía era que la zona se me sobrecargaba, notaba el adductor muy duro, algo que no ha ocurrido en los dos días que llevo trabajando con el equipo", aseguró, recalcando que está "disfrutando en los entrenamientos".

Acerca de cómo había visto las dos últimas derrotas de sus compañeros, los 4-1 con la Real Sociedad y el Real Madrid, comentó que "sufres más cuando estás fuera que dentro". En ambos casos consideró que "las primeras partes fueron muy buenas" y que en las segundas "nos desdibujamos", algo que en Primera División "se paga caro".

"Nos hemos enfrentado a dos equipos en buena forma, con buenos jugadores y que llegan a zonas de remate", señaló. En contrapartida, en el haber de sus compañeros subrayó que "han seguido corriendo y compitiendo".

Pedro López ha echado en falta en los primeros partidos de la temporada "abrir la lata". "Se han hecho méritos para ponernos por delante y por mala suerte no ha llegado el gol para poner el partido de cara", lamentó reconociendo que "hay que mejorar en las dos áreas". "Ya toca ganar, pero eso no debe llevarnos a precipitaciones o nerviosismo, no se va a decantar en los primeros veinte minutos", advirtió a un vestuario al que "le sigue caracterizando la alegría".

Okazaki avanza en su recuperación

Sus declaraciones llegaron tras un largo entrenamiento en el que se le pudo ver, al igual que el lunes y después de haberse perdido los últimos cuatro partidos, trabajando con normalidad. Mientras, la recuperación de Okazaki, que la semana pasada quedó estancada tras la reaparación de dolores en su musculatura afectada, el bíceps femoral izquierdo, sigue avanzando, aunque su participación ante el Eibar es dudosa. El delantero japonés completó la parte física de la matinal junto al resto de sus compañeros para después trabajar al margen con balón. En el club no se quieren precipitar los acontecimientos, más teniendo en cuenta que para su posición están disponibles Sandro, Mir y Escriche, y que la próxima semana se vivirá un nuevo parón en la competición. Por su parte, Mikel Rico sigue a la espera de dar negativo en covid-19. Este martes estaba programado practicarle un nuevo test PCR.

Para el miércoles el entrenamiento está fijado a puerta cerrada en El Alcoraz. La sesión se puede considerar un suerte de ensayo general de cara al sábado en el que Míchel perfilará buena parte de su propuesta. Después, aún quedarán dos sesiones más para seguir puliendo detalles.