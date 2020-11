La SD Huesca inicia la semana con test de antígenos y la vuelta de Pedro López

La semana que arranca en la SD Huesca ha amanecido inevitablemente ligada a la derrota ante el Real Madrid (4-1), la segunda goleada consecutiva, y los azulgranas se esfuerzan por desasirse y perseguir por fin la primera victoria ante un rival directo, el terrenal Eibar este sábado en El Alcoraz (14.00, Movistar LaLiga). Como si se tratase de escapar de una pesadilla recurrente, el positivo de Eder Militao por covid-19 también ha marcado este lunes. No demasiado, puesto que no ha quebrado los planes iniciales: se ha realizado trabajo grupal y sometido a los jugadores y técnicos a test rápidos de antígenos programados previamente.

Con los resultados negativos en la mano se mantendrá la programación de entrenamientos, a la que este lunes se ha subido como miembro de pleno derecho Pedro López. El lateral derecho deja atrás la lesión en el adductor brevis izquierdo y, salvo contratiempo, apunta al choque con los eibarreses. De momento, Shinji Okazaki se sigue ejercitando al margen de sus compañeros y Mikel Rico sigue confinado en su domicilio a la espera de superar el coronavirus. No hay sanciones por acumulación de tarjetas a la vista antes del nuevo parón por selecciones previsto el 14 y 15 de noviembre. Tras este, el viernes 20 se visitará a Osasuna en El Sadar (21.00).

El sábado disfrutó de su primera titularidad Sergio Gómez, que no partía en el once de Míchel Sánchez desde la visita al Racing de Santander en julio. El catalán se ha referido a que “intentamos plasmar nuestro juego sobre el césped pero no funcionó. Tenemos que seguir trabajando. Era un gran rival que opta a todo, intentamos hacer nuestro juego pero no salió”. El trabajo parece el camino más corto: “Hay que seguir, es cierto que nos jugamos mucho en el partido del sábado y tenemos que salir a por todas. Necesitamos ya la victoria”.

El centrocampista reconoce que se trata “casi de una final” que se encara con optimismo en la plantilla. “La gente está metida, veo al grupo muy convencido y seguro que lo conseguiremos”. Todo ello, ahora que el calendario ofrece un cierto respiro después de los cruces con Villarreal, Atlético, Real Sociedad o Real Madrid: “Hemos jugado con equipos muy buenos, nos han metido ocho goles y hay que seguir mejorando. Es culpa de todos, desde el portero al delantero, y si jugamos como un bloque seguro que encajaremos menos”.

Los azulgranas quieren recuperar el perfil de las primeras jornadas, “en las que no recibíamos muchos goles. Vamos a continuar así, trabajar duro e ir a por el Eibar”. Sergio Gómez se encontró “bien” en su primera titularidad, en la que dispuso de la oportunidad de batir a Courtois tras un buen envío de Ontiveros, y se aferra a “seguir trabajando para tener muchas más oportunidades”.

