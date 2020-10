Ilusión real en la SD Huesca por tumbar al todopoderoso Madrid

Es el mejor de los días para ganar y es el peor de los días para intentarlo. La SD Huesca se sitúa ante la oportunidad de lograr un primer triunfo de alcance planetario y, lo que es más importante, en un escenario y ante un rival que llenarían hasta los bordes el depósito de la confianza. A la vez, el Real Madrid se antoja como una etapa de montaña con once puertos de primera categoría. Un desafío de leyenda por mucho que los blancos hayan emitido señales de agotamiento en el comienzo del curso. En el Alfredo di Stéfano (14.00, Movistar LaLiga) se cruzan, a fin de cuentas, dos equipos de la misma Liga por mucho que la distancia entre ambos sea cósmica.

Los azulgranas no comparecen ante el vigente campeón con la obligación de ganar, pero sí con la responsabilidad de competir y ser fieles a sí mismos. Los estatutos del club prohíben en todos sus apartados reblar en cualquier estadio. No lo hicieron durante las 38 jornadas de la anterior experiencia en Primera y menos ahora, con la certeza de que el proyecto se ha articulado con mayor sentido. La ausencia de triunfos ha castigado a los oscenses con la caída a los puestos de descenso. La segunda parte de San Sebastián es, por el momento, el gran borrón. Aquel 4-1 es un mal precedente para el encuentro con los blancos. Que sean más terrenales no los convierte en accesibles.

Recuperar la versión de Villarreal y Valencia, otros territorios inhóspitos en los que la SD Huesca se desenvolvió con soltura, supone el primer paso en Valdebebas. Los azulgranas también humanizan al Real Madrid con el recuerdo de sus derrotas ante el Cádiz, otro recién ascendido, y el Shakhtar en la Liga de Campeones. Aunque el estilo de los andaluces y el de los aragoneses no pueden ser más opuestos, aquel 0-1 demuestra que el Di Stéfano es abordable si el equipo da la medida real de sus posibilidades. La historia mil veces vista: hay que ser solidarios, precisos, trabajadores y meter la que se tenga. De lo contrario, problemas.

Míchel vuelve a contar con los efectivos de Anoeta y las mismas bajas, lo que invita a pensar en un once con pocas modificaciones. Shinji Okazaki todavía no se ha restablecido desde que cayó lesionado en Elche y de eso va a hacer ya un mes; tampoco Pedro López va a llegar a tiempo y Mikel Rico sigue presa de la covid-19. Así, el principal matiz que se puede introducir respecto al Reale Arena-Anoeta se refiere al levantamiento de diques frente al talento blanco. Ahí pueden tener su espacio jugadores como Luisinho o Gastón Silva o incluso disponer de sus primeros minutos el inédito Idrissa Doumbia. A la vez, el técnico sabe que traicionarse a sí mismo sería el primer error: el Huesca volverá a ser reconocible y, por tanto, vertical y atrevido.

El equipo de Zinedine Zidane es capaz de perder con el Cádiz y de vencer con solvencia al Barcelona en el Camp Nou. Es un partido de entreguerras para los locales, que el martes se jugarán el pan en la Champions frente al Inter de Milán. Cabe pensar, por tanto, que el francés realizará rotaciones. Pieza a pieza, las comparaciones entre Real Madrid y Huesca están de más. Pero si se tienen en cuenta estados de forma, motivaciones, anécdotas que se magnifican hasta llegar a las portadas y demás ingredientes del ecosistema madridista… Un Pulido intenso puede con un Benzema disperso.

El crecimiento exponencial de la SD Huesca en los últimos años permite que se pueda visitar por segunda vez al Real Madrid. La primera fue muy diferente. Aquello fue una fiesta, una visita a Disneylandia. Pase lo que pase en Valdebebas no determinará el resto de la campaña como sí lo pueden hacer en las próximas semanas Eibar y Osasuna.

Alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Hazard y Benzema.

SD Huesca: Andrés; Maffeo, Pulido, Siovas, Luisinho, Mosquera, Seoane, Borja García, Ferreiro, Sandro y Rafa Mir.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano).

Estadio: Alfredo di Stéfano (14.00, Movistar LaLiga).

