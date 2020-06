Manolo Torres: "Que no haya público convierte al derbi aragonés en una experiencia diferente"

¿Cómo están las relaciones institucionales entre SD Huesca y Real Zaragoza en la antesala de un nuevo derbi aragonés?

Son unas buenas relaciones. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con el presidente del Real Zaragoza, con quien nos une una amistad de muchos años, y la relación con toda la junta directiva es buena, de absoluta cordialidad. Cada uno con unos colores e intereses que defender, pero por ambas partes hay un normal entendimiento.

Va a ser un derbi diferente, sin aficiones en las gradas, que nos han dado verdaderas lecciones de hermanamiento en los años precedentes.

Que no haya público convierte el derbi en una experiencia absolutamente diferente, como lo está siendo la competición en líneas generales. Tenemos que adaptarnos a este fútbol distinto. Apena no ver ese colorido en las gradas, el calor, la presión… ese plus que da jugar delante de la afición y que enriquece un partido como el de este lunes.

¿Cómo se ve el nuevo fútbol desde el palco? Protocolos sanitarios, estadios vacíos, distancias de separación...

Se ve con cierta extrañeza, porque la reacción a una jugada siempre obtiene una respuesta en la grada y ya no la hay. Es una sensación diferente, con los mismos nervios que se pasan siempre en un espacio donde hay que comportarse de manera más protocolaria.

La estadística dicta que los equipos locales ganan menos, no lo ha hecho hasta la fecha ninguno de los cuatro primeros. ¿Esto le da ventaja al Huesca en La Romareda?

No necesariamente. Es verdad que se está poniendo de manifiesto que cuesta más ganar en casa pero ya veremos. No me atrevo a generalizar la pauta de la respuesta de los equipos en casa y fuera. Los hay que lo están haciendo bien como los locales y no se puede hablar en términos absolutos.

¿La distancia real entre los dos equipos es de seis puntos?

No sé si es la distancia real, es la clasificatoria e indica la que es. Significa que el Real Zaragoza ha hecho las cosas seis puntos mejor que el Huesca. Luego, en un partido pueden pasar muchas cosas. A día de hoy ellos son segundos, están haciendo una magnífica temporada y nosotros queremos remontar esa distancia y estar en puestos de ascenso directo hasta el final.

El Huesca ha ganado los dos últimos derbis en El Alcoraz pero se resiste el asalto a la capital aragonesa.

La historia está para cambiarla y vamos a tratar de que sea así. Ha habido oportunidades para haber logrado una victoria en La Romareda y por diversas circunstancias esta se ha resistido. Hemos hecho buenos partidos en Zaragoza.

¿En qué momento llegan los azulgranas al derbi?

En el que estamos todos. Hicimos un buen encuentro con el Cádiz y vamos a ver. Pienso que tenemos un muy buen equipo para competir y el esfuerzo, entrega y capacidades de los jugadores nos permitirán competir con el Real Zaragoza y tener la oportunidad de llevarnos el derbi.

¿Es la última oportunidad para engancharse al ascenso directo?

No lo sé, la competición está complicada. Frente a quien opinaba que transcurridas estas cuatro primeras jornadas habría equipos que no se jugarían ya nada vemos que cada vez se embrolla todo más, que por el medio de la tabla hay conjuntos con opciones de ‘play off’… Una derrota nos alejaría nueve puntos y la empresa sería complicada. Ya veremos. Lo razonable es pensar que de ganar, sería el Real Zaragoza el que daría un paso importante hacia Primera División.

Después del derbi solo quedarán seis partidos y apenas tres semanas de competición. ¿Siente ese vértigo?

Sí, pero seis partidos en tres semanas son muchos y las faenas hay que rematarlas. Nuestro objetivo sigue siendo estar ahí y a todos les cuesta ganar. Los partidos se están sacando adelante con muchas angustias. El Cádiz va sacando muchos empates con goles en los últimos minutos, como ocurrió en El Alcoraz.

¿Qué dirigentes del club azulgrana acudirán este lunes a La Romareda?

Estamos pendientes de la confirmación porque se ha de superar un protocolo de seguridad. Además de la representación que acude a los encuentros de fuera de casa, conmigo y con el director general, Josete Ortas, es posible que se incorpore algún consejero más en función de sus agendas.

¿Hasta qué punto es importante el regreso a Primera para las arcas del club?

Es tan importante como lo es para cualquier otro club de la Segunda División. El presupuesto y la realidad competitiva son absolutamente diferentes… Es un hito competir en la mejor liga del mundo y tiene su trascendencia en nuestra economía. Permite replantear proyectos, afrontar nuevas ideas e ir consolidando el club. El salto a Primera precipitó la remodelación del estadio y el club ha crecido.

El anhelo compartido es el de ver a los dos equipos aragoneses en Primera. Está más cerca que nunca, cuestión de unas pocas semanas.

Es un sueño y sería una extraordinaria noticia para nuestra tierra contar con un derbi en Primera División. No podemos dejar de lado que el fútbol es un tractor, un motor de arrastre para otras actividades económicas. Sería una muy buena situación a todos los niveles para nuestra Comunidad Autónoma.