Mikel Rico: "Sabemos cómo hacer daño al Real Zaragoza"

¿El del derbi aragonés es el último tren para el ascenso directo de la SD Huesca?

En un principio todo hace indicar que sí, pero ya vemos cada partido que esta liga es imprevisible y en todos los campos hay sorpresas. Para nosotros es una final si queremos optar al ascenso directo y ya se verá qué pasa.

¿Cómo se puede hacer daño al Real Zaragoza?

Es un equipo muy diferente, que se parte y que puede jugar a tener el balón y a la contra, en transiciones son muy buenos. También sufren sin el balón y nosotros intentamos guardar la posesión. Tenemos una idea clara con la que queremos hacer daño a cualquier rival y a ellos también.

Les separan seis puntos, ¿es la diferencia real entre los dos equipos?

Si la indica la clasificación es porque es real. No vale nada decir si debería ser una diferencia mayor o menos, ellos pensarán lo mismo y que han perdido demasiados puntos. Estamos todos igual. Puede ser que en el contexto de la vieja normalidad todos hubiésemos sacado más puntos estas jornadas. Es todo muy imprevisible y nunca se sabe.

El equipo ha puntuado en sus dos salidas; sin embargo en El Alcoraz no han ido tan bien las cosas. ¿Es achacable la ausencia de aficionados?

Más que por el público, es todo extraño en general cuando juegas en casa. No haces la rutina habitual desde que llegas y aparcas, en la entrada no está tu gente... A domicilio es otra historia. Todo eso que se junta hace que a los de casa les cueste un poco. En el césped también se percibe mucha, mucha, mucha diferencia. Hay futbolistas que lo notan más y otros menos. Si a mí me preguntas si llovió el día del Cádiz no lo sé, quizá sea de los que menos lo nota. En un córner o una ocasión de gol sí que se nota que falta ese aliento.

Una vez comprobado que el factor local ha perdido relevancia con el nuevo fútbol, ¿el Huesca tiene más opciones que en una Romareda con 30.000 espectadores?

No lo sé, ojalá lo hubiéramos jugado con público. Es un partido súper bonito para todos, para las dos provincias y para Aragón. Y a ver qué hubiera pasado. No sé si hay más opciones de victoria por eso, es todo imprevisible.

Allí han ganado recientemente Alcorcón y Almería.

Ya digo que sabemos o creemos saber cómo hacerles daño y con eso aprendido vamos a La Romareda.

¿Qué pros y contras destaca de esta nueva forma de jugar?

El mayor pro es que de una manera u otra se pueda acabar la liga y ascenderá el equipo que lo merezca. El fútbol vuelve para bien y los protocolos de La Liga estaban bien marcados. De esta manera podemos hacerlo con bastante seguridad. Los trabajadores están expuestos y nosotros también, pero nos sentimos protegidos. La contra es que el fútbol es de la gente y jugar en estadios vacíos no es lo mismo para nada.

Ha jugado varias derbis vascos con la camiseta del Athletic. ¿Por qué son partidos tan especiales?

Desde el primer día que sales por la ciudad se crea un ambiente diferente, todo el mundo habla de lo mismo y está muy motivada. Es bonito ganar al de vecino y sentirte superior. Es un derbi muy bonito para jugar y además con lo que hay en juego. Es especial.

El Huesca ha ganado los dos últimos partidos de rivalidad en El Alcoraz, antes y después del paso por Primera División, pero La Romareda se resiste.

La estadística está para romperla, haremos todo lo posible y estamos preparados para conseguirlo.

¿Qué partido ha dibujado en su cabeza?

Uno bastante similar al de la ida. Con dominio alterno y con ellos atesorando por momentos la pelota y disponiendo de posesiones largas. Se puede partir y convertirse en un duelo de ida y vuelta. Y más, sin público. Se sienten cómodos en las transiciones y es un encuentro que va a tener alternativas.

Ya se derrotó al Real Zaragoza en la primera vuelta (2-1). ¿Qué puntos en común pueden guardar ambos partidos?

Lo que digo, es un derbi. Si ganan se irán a nueve puntos y seremos prácticamente un rival menos para ellos. Si ganamos nos engancharemos al ascenso directo y quedarán menos jornadas. Será atractivo y con ritmo, no espero para nada un derbi descafeinado.

¿Qué jugadores les preocupan más en el rival?

El conjunto en general. De mitad del campo en adelante cualquiera del Real Zaragoza te puede hacer daño. Tienen buena llegada desde la segunda línea. Hay que dominar bien las transiciones. Si estamos bien tendremos opciones de ganar.

¿Se atreve a realizar un pronóstico? ¿Y de los tres equipos que suben?

Le voy a decir un 0-2. Ascienden Huesca, Cádiz y (se lo piensa) Almería.