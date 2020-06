La SD Huesca última la preparación del derbi con la duda de Raba

La SD Huesca continúa preparando el encuentro del lunes ante el Real Zaragoza (21.45) consciente de que el choque es una auténtica final de cara a su aspiración de lograr el ascenso directo. La victoria le acercaría a tres puntos del objetivo y la derrota le alejaría a nueve con seis jornadas aún por delante. Con esta situación muy presente, los azulgranas se han ejercitado este sábado en el IES Pirámide a puerta cerrada y lo volverán a hacer de nuevo el domingo del mismo modo. Míchel prepara con mimo el duelo y no quiere distracciones en su equipo.

El grupo ha ensayado acciones tácticas y también ha desarrollado, entre otros, ejercicios de ataque contra defensa. De cara a la configuración de la convocatoria y el once, en el que podría producirse una nueva revolución, la principal duda es la presencia o no de Dani Raba. El extremo cántabro se perdió la visita del miércoles del Cádiz a El Alcoraz, saldada con un 1-1, por una lesión leve en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Desde entonces, su evolución ha sido favorable, pero aún así la decisión de si se podrá vestir de corto o no en La Romareda no se tomará, como pronto, hasta que no concluya el último entrenamiento previo.

El jugador cedido por el Villarreal venía siendo una pieza importante en los últimos encuentros. Antes del parón se había asentado en el equipo titular con cinco apariciones en el once seguidas y después lo había repetido tanto en la victoria con el Málaga (1-3), como en la derrota con el Mirandés (1-2) y el empate con el Albacete (2-2).

Mantenerse de forma tan continuada dentro de las preferencias de Míchel no está siendo una tarea nada sencilla. No en vano, en los cuatro partidos ya completados desde la reanudación ha empleado a 23 de los 24 futbolistas que venían entrenando a sus órdenes. Solo queda por debutar Valera, el tercer guardameta, y únicamente han pisado el césped en todas las citas Mikel Rico, Galán, Okazaki y Rafa Mir.