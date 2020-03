Míchel: "El equipo ha hecho un partido espectacular"

“El partido que ha hecho el equipo hoy ha sido espectacular". Míchel no pudo valorar de una manera más rotunda su nivel de satisfacción con el equipo tras la victoria sobre el Fuenlabrada (2-0). El técnico de la SD Huesca puso en valor las dos caras mostradas por sus jugadores. La del conjunto efervescente de la primera mitad y la del conservador de la segunda. Todo, según indicó, parte de un plan que salió a la perfección.

Después de doce jornadas consecutivas recibiendo goles y de que en más de una ocasión hubiesen volado puntos en los últimos minutos, la última la semana anterior en el 2-2 con el Fuenlabrada, Míchel subrayó que habían "controlado más que nunca el resultado". "Lo que hemos hecho en la primera ya nos valía para ganar el partido y el equipo lo ha entendido a la perfección", apuntó, recalcando que necesitaban "dejar la portería a cero para coger confianza en nuestro área".

"El Fuenlabrada es un conjunto de juego directo, que genera con las transiciones. No suele ganar la posesión y hoy lo ha hecho porque queríamos obligarle a que hiciese un juego al que no está acostumbrado", desveló. A este respecto, quiso destacar la actitud de sus futbolistas. "Tenemos muchos jugadores con mentalidad ofensiva y no es fácil que entiendan que cada acción es importante. En el descanso el mensaje ha sido el de que no nos podía hacer gol y los futbolista han hecho un trabajo excepcional mostrando capacidad de sufrimiento sin dejad de generar ocasiones", comentó. Entre los nombres que sacó a la palestra para ejemplificar figuraron los de Ferreiro, Okazaki, Raba, Sergio Gómez y Cristo.

El delantero fue la sorpresa en el once y una figura destacada durante el choque. "Venía con un mes de entrenamiento brutal, yo estaba siendo injusto con él y me alegro por él porque encima ha marcado", dijo del canario, del que cree que "es un jugador importante que nos va a dar mucho".

"Hemos recortado al Cádiz y aumentado la diferencia con el Girona", contextualizo el 2-0. Ahora, ya piensa en la cita de la semana que viene con el Málaga. "Es el equipo menos goleado", recordó. "Tenemos que hacer un gran partido y a ver si somos capaces a partir de ahí de ser un equipo capaz de pelear por todo", expuso.