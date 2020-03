Cristo, delantero de la SD Huesca: “Quiero marcar siempre y ayudar al equipo”

El protagonista indiscutible de la victoria de la SD Huesca sobre el Fuenlabrada (2-0) ha sido Cristo González. Por el gol, el penalti que ha provocado y por el que ha marrado. Por su influencia en la gran primera parte de los azulgranas y la vuelta al equipo. No era titular desde hacía nueve jornadas, en Elche, y su figura se había disipado. El técnico Míchel Sánchez ha recuperado una pieza con gol y ante su presa favorita, pues ya marcó dos en el encuentro de la primera vuelta jugado en el estadio Fernando Torres (3-2), los únicos hasta ahora en la liga.

El canario ha valorado el contexto general con la victoria y la portería a cero para un equipo en el que “todos defendemos y atacamos, esperamos seguir llevando esa idea hasta el final de la temporada”. Se ha tratado, en suma, de una oportunidad “de demostrar y no dormirse, me ha tocado a mí y otro día le puede tocar a otro compañero”. Cristo ha destacado la “humildad y ambición” mostradas este sábado y el deseo de “marcar en todos los partidos y ayudar al equipo. Trabajo para poner difícil al míster el once cada fin de semana. En sumar para el Huesca y hacer lo que nos dice el entrenador”.

También ha realizado un canto a la unión de los futbolistas y aficionados y asegurado que si hay otra pena máxima -tres señaladas en este curso y las tres falladas- se la volverá a pedir. Ahora, “ya toca ganar fuera, vamos a ir a Málaga con la ilusión de ganar y un extra de confianza”, el próximo sábado a las 16.00. En esa línea ha abundado el lateral Pedro López, que ha aludido a “Una tarde redonda”. “Intentamos transmitir que se está a tiempo de todo, no nos gustó el empate con el Extremadura pero la gente se ha volcado con el equipo y estamos encantadísimos”, ha analizado.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca toma aire ante el Fuenlabrada

Para el valenciano, este triunfo puede suponer “una lección de futuro. Todos queremos partidos fáciles pero hay que sufrirlos, es inevitable. Se ha de ser conscientes de que hay mucha igualdad. Mantener la humildad de que delante hay once tíos que te quieren atacar”. Los azulgranas han percibido “el ánimo de la grada y agradezco públicamente que se hayan volcado con nosotros. Necesitamos a la afición y la notamos”.

Ahora se vuelve a abrir la evidencia de que “el debe es ser regulares fuera de casa, hay que ganar si queremos subir directamente e iremos a Málaga con la ilusión de ganar sabiendo que no es fácil”. Los oscenses se entrenan este domingo y descansarán el lunes. Están apercibido de sanción los centrales titulares, Pulido y Josué Sa, además de Raba, Juan Carlos y Ferreiro.