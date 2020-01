Míchel: "Nos ha faltado ser más agresivos en ataque"

"Estoy decepcionado por el resultado y por la eliminación, pero no con los jugadores, porque cuando ponen actitud es lo mínimo que se les puede pedir". Así resumió su estado de ánimo Míchel Sánchez tras la derrota ante la Cultural Leonesa por 2-1 en una cita a la que los azulgranas llegaban "con la necesidad y las ganas de ganar" y en la que, a su juicio, su equipo pecó de "falta de agresividad en ataque".

"Con el 0-1 hemos controlado, pero no hemos sido agresivos para buscar el 0-2, hemos dejado vivo el partido durante muchos minutos y, aunque no nos estaban generando, no hemos hecho todo lo que podíamos hacer", arrancó un análisis del encuentro que estuvo muy centrado en los aspectos anímicos. "El 1-1 ha llegado en una jugada aislada, luego, con Okazaki, hemos tenido el 1-2 y el penalti ha sido cuando ya no quedaba tiempo de reacción", resumió.

Del discurso del entrenador se dedujo que el tempranero gol de Raba acabó siendo contraproducente. "Nos ha dado la sensación de tener el partido controlado, pero no lo estaba", reconoció, añadiendo que "no hemos ido al 100% a por la portería rival y eso se paga".

El desenlace, con un gol en contra en los últimos instantes tuvo similitudes con el de la semana anterior en Elche. Entonces, un fallo defensivo justo al final propició el 1-1 final. Sin embargo, Míchel vio diferencias en ambos compromisos. Así, mientras lo ocurrido en el Martínez Valero lo achacó a "lances del juego", en el Reino de León consideró que había pasado mucho tiempo "sin ser un equipo que hiciese daño al rival".

La eliminación cayó como un mazazo en el vestuario. "Teníamos mucha ilusión y ha sido en los minutos finales", explicó. No en vano, la Copa era vista como una oportunidad para que "todos los jugadores siguiesen compitiendo.

Ahora, ya con solo la liga por delante, llega una semana con dos compromisos. El miércoles visita El Alcoraz el Tenerife y el domingo los azulgranas se desplazan a Oviedo. Míchel solo piensa por el momento en "sacar conclusiones de lo ocurrido en León que sean útiles para los jugadores" y en los canarios "que vienen con cambio de entrenador y querrán hacer un gran partido".

Respecto a los movimiento en el mercado aseguró desconocer "los que pueden venir o irse", aunque puso el acento en uno de los objetivos, el mediocentro defensivo: "En esa posición hoy solo teníamos a Seoane y Mosquera".

"Espero que los jugadores entiendan que hay que mejorar en muchos sentidos", aseveró.