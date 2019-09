Míchel insiste con la salida de balón

Tras guardar descanso el lunes, la SD Huesca comenzó a preparar este martes la visita del sábado al Numancia (18.00). Buena parte de la matinal, que como viene siendo habitual se abrió con una sesión de vídeo, estuvo dedicada a trabajar la salida de balón desde atrás, un aspecto que causó muchos problemas en la derrota de hace dos semanas en Almería y que tampoco se resolvió del todo el domingo ante el Sporting, a pesar del 1-0. Míchel probó con varias combinaciones de jugadores y los fue rotando, especialmente en la defensa. Así, por ejemplo, Galán llegó a actuar de central y Luisinho y Miguelón se intercambiaron las bandas colocándose el luso en el lateral diestro y el jugador cedido por el Villarreal, en el izquierdo.

Éste último, a pesar de no haber sido convocado para el último compromiso, tiene opciones de ser de la partida en Soria. Pedro López, titular en el lateral derecho en las últimas tres jornadas, presenta una contractura en el músculo sóleo. Junto a Mikel Rico, con un esguince de grado 1 en el tobillo, se limitó a trabajar en el gimnasio y no piso el césped. Si bien, ambos se encuentran a la espera de la evolución de sus lesiones, podrían perderse el choque de Los Pajaritos con el fin de no forzarlos de cara a una próxima semana con dos compromisos, el miércoles con el Albacete y el domingo con el Extremadura.

Tampoco estuvo presente en la sesión Álvaro Fernández, que se encuentra concentrado con la selección española sub 21. Además, Mosquera, Luisinho y Pulido se retiraron del terreno de juego antes que sus compañeros. El miércoles el equipo continuará ejercitándose, aunque en esta ocasión lo hará a puerta cerrada. El jueves están citados, ya con entrada libre, a las 10.00 en el IES Pirámide y el plan se repetirá el viernes antes de partir por la tarde a Soria.