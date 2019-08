El futuro de Musto puede quedar definido esta tarde

La continuidad de Damián Musto en la SD Huesca podría quedar definida en breve. Según ha desvelado el director deportivo azulgrana, Rubén García, durante la presentación de Ivi y Cristo, en la tarde de este jueves tiene previsto mantener un encuentro tanto con el centrocampista argentino como con su representante para tratar su futuro en relación a la sanción por dopaje que pesa sobre él.

La historia se remonta a junio de 2017, cuando el jugador fue inhabilitado durante siete meses por el consumo de diuréticos no autorizados. Entonces pertenecía a Rosario Central, de donde pasó al Tijuana mexicano en el que cumplió parte de la sanción. El castigo restante lo completó, ya en el Huesca, durante la pretemporada del año pasado. Sin embargo, en abril, la FIFA recurrió el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que la pena fuese elevada. A pesar de que aún no existe comunicación oficial, en el club existe el convencimiento de que la petición de la FIFA será tenida en cuenta y que Musto, por tanto, no podrá vestirse de corto en partido oficial ya hasta el inicio del próximo año.

En la reunión se quiere aclarar cuál es la situación en la que se encuentra el caso actualmente y las directrices al respecto que marcan tanto la La Liga como la RFEF. Así, sería ya mañana cuando el club, con toda la información en la mano, tome ya una decisión final.

No en vano, Musto ha sido el futbolista más empleado por Míchel Sánchez durante la pretemporada y tanto en el último amistoso con el Girona como en los entrenamientos de esta semana estaba siendo empleado como central al no existir otra alternativa dentro del primer equipo, al margen de Pulido, en estos momentos.

A este respecto, Rubén García manifestó que espera incorporar un central “si no es en horas, en días”. “Aunque faltan poco para el cierre del mercado, estamos igual de tranquilos que hace unas semanas cuando la plantilla estaba más despoblada”, explicó sobre la proximidad del 2 de septiembre, fecha límite para poder inscribir refuerzos. Junto a ese ansiado defensa también busca un delantero de características distintas a las de los actuales y está pendiente de la posible salida de Jovanovic “para incorporar otro portero, si así se da el caso”. Igualmente está “expectante por alguna sorpresa que se pueda dar”.

En los últimos días también se ha avivado el interés del Girona por Gallar. “De momento estamos muy alejados”, expuso. “Después de la salida de Enric Gallego, no vamos a permitir que salga ninguno de nuestros activos, que los tenemos y muy bueno, a no ser que sea por la cláusula de rescisión y, en todo caso, si a la SD Huesca le interesa”, anunció. “La oferta existe y no me extraña, Gallar es un jugador muy bueno, que puede aportar buenos números en Segunda División”, expuso.