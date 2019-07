Agustín Lasaosa: “Tengo la conciencia tranquila”

Agustín Lasaosa ha sido este lunes por la mañana uno de los protagonistas en la primera sesión de entrenamiento de la SD Huesca dentro de la concentración que va a llevar a cabo en Benasque hasta el 30 de junio. El expresidente, investigado por corrupción en el deporte y como cooperador necesario en un delito de estafa dentro del denominado caso Oikos que estudia una posible trama de amaño de partidos, mantiene una larga vinculación con la localidad ribagorzana y reside en ella a lo largo de varios periodos del año. “Tengo la conciencia tranquila y confío en la justicia”, ha afirmado deseando que “ojalá esto se quede en nada”.

El exdirectivo, que sigue manteniendo su abono, ha descrito todo lo ocurrido desde que fue detenido el 28 de mayo como “un tsunami que ha pasado por mi vida y que ha sido tremendamente doloroso”. Sin embargo, “conforme han pasado los días he visto las cosas de otra manera y el proceso ha ido mejorando”.

Desligado de la directiva de la SD Huesca desde que presentó su dimisión el 31 de mayo, describe su vida actual como “normal”. “Vivo en una ciudad pequeña y no me escondo porque así me lo han recomendado mis amigos, que son muchos”, comenta.

De todos modos, sigue muy de cerca la actualidad azulgrana y se muestra expectante de que “comiencen los partidos”. “Mucha gente me dice que si está costando mucho fichar, pero no creo que sea algo que tenga que ver con el proceso, sino que más bien es algo que otros años también le ha pasado a otros equipos descendidos como el Sporting, el Real Zaragoza y Las Palmas. Los jugadores piensan que hay más dinero del que hay para pagarles, pero acabarán diciendo que sí”, valoró sobre la situación de la plantilla.

Lasaosa, que aprovechó para saludar a varios miembros del equipo y el cuerpo técnico, quiso dar las gracias “por los apoyos recibidos”. “Estoy recibiendo miles de apoyos y al que tenga dudas sobre mí le pediría que confié en mí”, expuso, agradeciendo también las muestras de cariño llegadas desde “los empleados del club y los miembros del consejo”. Por último, dejó una puerta abierta: “A lo mejor el futuro depara una sorpresa”.