La SD Huesca trabajará en Benasque con 23 jugadores

Con el técnico Míchel Sánchez llegaron este domingo sobre las 20.40 a Benasque, donde la SD Huesca quedará concentrada en el Sommos Hotel Anteto hasta el 30 de julio, 23 jugadores. Del grupo que venía trabajando desde que arrancó la pretemporada hace ahora dos semanas se han caído tres futbolistas. En principio, no estarán presentes en la localidad ribagorzana el juvenil Javier Almerge, que ya sabe lo que es jugar un partido oficial con el primer equipo después de que la pasada temporada se midiese al Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, Alberto Leira, que en el próximo curso militará en el Ejea, y Héctor Espierrez, que formará parte del Huesca B de Regional Preferente. De ellos, los dos primeros se quedaron en tierra al estar lesionados y, de hecho, no fueron incluidos en el acta del partido amistoso con el Calahorra, sí lo estuvo el tercero, que de todos modos no tuvo minutos. Almerge sufre una lesión muscular en el gemelo y Leira, una fisura en el pie.

La primera sesión en Benasque está programada para este lunes a las 9.30. En ella se espera que ya pueda trabajar junto al resto del equipo Miguelón, lateral derecho cedido por el Villarreal, al que un esguince en el tobillo derecho lo dejó al margen la semana pasada. Ya por la tarde, la cita será a las 18.30. La dinámica se repetirá a lo largo de la semana salvo el jueves, cuando solo se realizará un entrenamiento por la mañana. El sábado el partido contra el Ejea, nuevo filial de Segunda B de los oscenses, se ha programado a las 18.00 y el domingo la intención es realizar alguna actividad grupal para reforzar la cohesión del grupo.

Tras permanecer en Benasque diez días, el siguiente hito en la pretemporada será un amistoso en Teruel, con el Levante, de Primera División, el 1 de agosto. En el mismo escenario, el 4 de agosto, los altoaragoneses se encontrarán con el Castellón (Segunda B). Después, del 7 al 10 de agosto, afrontarán una segunda concentración, en este caso en tierras gerundenses, donde aprovecharán para cruzarse con el Olot (Segunda B) y el Girona (Segunda División). El inicio de la liga se producirá el 18 de agosto en el campo de Las Palmas a las 20.00.

Destacado Punto final a la primera parte de la pretemporada para la SD Huesca

Con el actual, son ya ocho los veranos en los que la SD Huesca ha acudido a Benasque. La costumbre arrancó en 2009 y solo se interrumpió durante el último paso por Segunda División B, que se extendió durante dos campañas.