Francisco no continuará en la SD Huesca

Francisco Rodríguez no será el entrenador de la SD Huesca la próxima campaña en Segunda División. Después de una semana de espera para conocer su decisión sobre si aceptaba la oferta de renovación que tenía encima de la mesa desde diciembre, el técnico almeriense, acompañado por el presidente Agustín Lasaosa, ha confirmado que no continuará.

"He tomado la decisión de que no voy a seguir", abrió su intervención. "Es una decisión profesional que ha hecho pasar la peor semana desde que estoy aquí porque era difícil. En lo emocional no cabe duda de que hubiera firmado muchos años de contrato por la cercanía con el club, la afición, la ciudad y los oscenses en general, pero como entrenador debía analizar muy bien lo que mi cabeza me pedía y entiendo que para el club y para mí esto es lo mejor", explicó visiblemente emocionado y con más de un nudo en la garganta.

El entrenador ahondó en la idea de que durante su estancia en El Alcoraz había sufrido un gran desgaste psicológico ante la necesidad de tener que levantar al equipo una y otra vez, y quiso dejar claro que no tenía ninguna otra propuesta en firme para tomar las riendas de otro conjunto, aunque como expuso "que nadie se extrañe si dentro de dos o tres meses estoy con otro equipo porque soy entrenador".

Arropándolo estuvieron también presentes sus colaboradores en el cuerpo técnico Jaime Ramos, Sergio Pardo y Javier Ortega, así como miembros de la directiva como el consejero Agustín Pueyo. A todos sus colaboradores mostró su agradecimiento al igual que al club y a la afición. "Soy un oscense", aseguró.