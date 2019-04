Galán y Musto continúan sin entrenar

Por segundo día consecutivo, Javi Galán y Damián Musto volvieron a ausentarse este viernes en el entrenamiento que la SD Huesca llevó a cabo en el IFPE Montearagón. Ambos jugadores presentan molestias musculares desde el choque del martes con el Eibar y en las dos sesiones posteriores de trabajo que se han desarrollado hasta el momento se han limitado a ejercitarse en el gimnasio.

La medida, principalmente, es por precaución dado que desde el club no se cree que ninguno de los dos vaya a tener problemas para estar disponibles en el choque del domingo con el Villarreal (18.30). De no ser así, la baja más sensible sería la de Galán, titular indiscutible en el lateral izquierdo desde su llegada en el pasado mercado de invierno. La alternativa natural sería la de Luisinho, que reaparecería tras la rotura de ligamentos que se produjo a finales de septiembre, aunque también cabrían variantes como las de Pulido y Diéguez. Para suplir a Musto, de la partida con los armeros, existe un abanico más amplio y, de hecho, su presencia por decisión técnica en el Estadio de la Cerámica no es segura. Rivera y Moi Gómez podrían ser algunas de las novedades en un once en el que todo hace indicar que se repetirá la línea de cuatro atrás y que podría repetir la estructura con tres hombres entre el punta y los dos medios.

El equipo terminará de preparar el duelo con los castellonenses el sábado con una sesión programada en el IES Pirámide a las 10.30 a la que el público solo tendrá acceso durante los primeros quince minutos. Después, a las 16.30, pondrá rumbo en autobús a la localidad castellonense, a la que llegará sobre las 20.00 para alojarse en el hotel Villarreal Palace. El regreso se realizará tras el partido y se espera que estén de vuelta en Huesca a la 1.00 de lunes.