Francisco: "Estoy orgulloso de todos los jugadores porque creen y trabajan"

Con un rostro más alegre que en sus dos anteriores comparecencias ante los medios de comunicación, ambas con el empate a cero con el Rayo aún muy reciente, Francisco Rodríguez, el técnico de la SD Huesca, se mantuvo con los pies en el suelo tras la victoria con el Eibar (2-0) y firme en su discurso habitual de pensar solo en el siguiente partido, consciente como es él y el resto del vestuario de que su posición en la pelea por la salvación sigue siendo complicada y alabó la actitud de sus jugadores. "Estoy orgullo de todos porque creen y trabajan bien", expresó.

"Seguimos en una situación que no la quisiera nadie, pero estamos acostumbrados a competir y a convivir con esto", explicó realista. No en vano la salvación, a falta de que se complete la jornada se encuentra a cinco puntos cuando restan cuatro encuentros. Por eso no esconde que, aunque se centran en si mismos, han llegado a un punto en el que tienen estar atentos a lo que ocurre en otros campos: "Si ganásemos todos los partidos seguramente estaríamos ahí, pero hay que estar pendientes de los demás".

Tras siete jornadas consecutivas sin ganar, volver a hacerlo "lógicamente alivia". "Lo llevábamos buscando ya hace unas cuantas semanas, es una victoria para dedicársela a nuestra gente en un día especial como el de San Jorge", comentó.

Una de las circunstancias que llamó la atención antes de empezar el choque fue la alineación, con muchas novedades. "Nos enfrentábamos a un equipo que cuando juega fuera de casa te mete en tú campo y nosotros el doble pivote entendíamos que era lo mejor para contrarrestarles", analizó sobre la inclusión de Herrera y Musto en la medular. Otro de los protagonistas fue Chimy con su gol. "Era una jugada preparada por el cuerpo técnico, en el descanso se ha comentado que se podía probar y al primer intento ha salido", narró.

Con el marcador a favor consideró que "era complicado aguantar, pero a nivel de duelo hemos estado fantásticos ganando casi siempre en el juego aéreo", puso en valor también. "Llevamos cinco partidos sin perder y vamos a seguir igual, vamos a ir a ganar a Villarreal y a seguir en busca de una oportunidad", anunció.