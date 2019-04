La SD Huesca mezcla cemento y pólvora para su once contra el Eibar

Solo un resultado le sirve a la SD Huesca en su enfrentamiento de esta tarde con el Eibar, la victoria. La frase es la misma que se viene mencionando en las últimas jornadas sustituyendo al conjunto armero por el Levante, el Celta, el Barcelona o el Rayo, pero en esta ocasión, con la cuenta atrás del descenso ya activada, restan cinco jornadas y a los altoaragoneses les separan ocho puntos de la permanencia en Primera División, el triunfo es aún más acuciante. Así lo entiende Francisco que promete no bajar los brazos y que ha preparado un once, como se esperaba, con sorpresas. Aunque mantiene el 4-2-3-1 del 0-0 con el Rayo del sábado pasado, su composición es distinta y plantea un conjunto con dos almas. Atrás, el técnico almeriense quiere un muro, adelante suelta sobre el césped de inicio su pólvora más potente.

En la defensa la cara nueva es Mantovani, que ocupará el lugar de Pulido, aún no recuperado del golpe que recibió en Vallecas y que ni siquiera ha entrado en la convocatoria. Con Santamaría bajo palos, acompañarán al argentino Miramón, Etxeita y Galán. En la medular, se cae Moi Gómez y entra Musto para formar dupla con Yangel Herrera. Ya de cara al gol, Chimy Ávila atacarápor la derecha, Ferreiro por la izquierda y Cucho Hernández servirá de enlace con Enric Gallego.

Mientras, en el banquillo aguardarán su con Jovanovic, meta suplente, Diéguez, Moi Gómez, Melero, Gallar, Juanpi y Rivera. El medio asturiano, habitual titular hasta el fin de semana pasado, tras no haber viajado a Madrid regresa a una convocatoria, pero no al once.

En el Eibar, un bloque que cuenta con ocho puntos de ventaja sobre la línea del descenso, Mendilibar apuesta por un 4-4-2. La portería la defiende Dmitrovic, la zaga la componen De Blasis, Paulo, Sergio y Cucurella. El extremo derecho es para León y el izquierdo, para Pere Milla. Para el centro los designados son Diop y Escalante. Arriba, amenazarán Kike y Charles.