Francisco: “Hemos sufrido todo el año y no vamos a bajar ahora los brazos”

Nadie se resigna en la Sociedad Deportiva Huesca. Tampoco Francisco Rodríguez. El técnico ha aludido este lunes en la sala de prensa a la firme voluntad de “competir hasta el final”. No hace cuentas, prefiere agarrarse a la buena actitud de los futbolistas que, contra viento y marea, se han aferrado a la categoría con el aliento inquebrantable de la afición. Por ella también desea la victoria este martes ante el Eibar en El Alcoraz (19.30) cuando todavía no se ha recuperado del golpe, el enésimo, en Vallecas.

En una jornada festiva, los futbolistas lucirán la segunda equipación con la cruz de San Jorge y Francisco quiere “colaborar para que la fiesta termine bien” y se logre “una victoria que es lo único que vale”. Se ha percibido al entrenador afectado todavía por el empate del pasado sábado pero entero en sus convicciones. Con un discurso sólido y salpicado por un deje de melancolía. “No podemos estar bien, querríamos alguna victoria más. Tenemos que volver a ser competitivos para sacar los tres puntos y seguir compitiendo, que es lo que quiere nuestra gente”, ha valorado.

El almeriense no se resigna a un destino fatal, pero ha admitido que el choque con los armeros y el de este domingo en Villarreal (18.30) definirán la suerte de la temporada. “Duele pero no estamos resignados. No ha sido superior a nosotros casi nadie pero duele y afecta. Hay que levantarse. El jugador sabrá qué hacer y regalar tres puntos a la afición. Pensar eso ha de hacernos ser fuertes. Es una posición delicada porque querríamos más puntos, pero tenemos que llegar a Villarreal con opciones de seguir compitiendo”, ha añadido.

Ante los armeros se presumen cambios en el once y, en lo que resta de curso, oportunidades para aquellos jugadores con menos minutos o que se han perdido parte del curso por sus problemas físicos, como Melero o un Luisinho cuya reaparición se encuentra muy próxima. Francisco ha seguido reflexionando sobre que “hemos sufrido todo el año y no vamos a bajar ahora los brazos. A faltado el gol que otros equipos han tenido. El equipo va a estar fuerte, y con nuestra gente es más fácil”.

Jorge Pulido, con el golpe que recibió en Vallecas todavía muy reciente, está casi descartado y en su lugar podría entrar Mantovani al eje de la zaga. Ha anticipado el entrenador cambios por la carga de partidos y la situación de jugadores que acumulan muchos minutos. Asegura que pondrá en liza “el mejor once para competir” y no descarta a un Rivera que se quedó fuera de la lista de 20 nombres de Vallecas porque “no estaba preparado para ese partido”. Los elegidos, “van a ser profesionales, hay que manejar y respetar al jugador que no tiene oportunidades”. Y no se espera a Akapo en lo que queda de campaña por culpa de su lesión.

En un grupo en el que “hace mella no ganar” Francisco ha asegurado que “nunca” ha visto a los suyos dejar de competir. “Solo hemos perdido uno de los últimos cinco choques y fue con el Real Madrid en el tramo final. No puede reprocharse nada a los jugadores. Somos colistas y eso tiene que afectar, pero a partir de ahí nadie ha bajado los brazos. Lucharemos por los tres puntos. No estamos en buen momento, pero en lo físico encerramos al Rayo en los últimos diez minutos. El equipo no se rinde”, ha destacado.

El Eibar, “siempre juega igual y genera duelos en campo contrario, aprovecha las segundas jugadas y tiene potencia en ataque. Se trata de un equipo muy bien trabajado, que lleva años jugando a lo mismo y sabe lo que hace. No pueden superarnos en intensidad y hay que estar acertados”.

Francisco Rodríguez no ha tomado aún la decisión sobre la continuidad o salida del club y prima por el momento el trabajo diario: “Hay que pensar en frío y en breve la tomaremos. Estoy con la conciencia tranquila de llegar vivos al final de la temporada. El teléfono no ha sonado por posibles ofertas. No pienso más allá de la SD Huesca por el trato que me ha dado”.