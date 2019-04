Lasaosa: "Se está pagando la novatada, pero estoy orgulloso"

El presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, mantiene intactas las esperanzas de permanencia y se muestra convencido de que el equipo dará la cara ante el FC Barcelona. Así lo ha asegurado este martes durante la inauguración de la muestra fotográfica ‘Miguel Avellanas. Una vida por la fotografía y la SD Huesca’, que se pone en marcha coincidiendo con la visita de este gigante del fútbol mundial, la segunda tras el duelo copero que llevó a los catalanes a El Alcoraz el 3 de diciembre de 2014.

El mandatario ha reflexionado acerca de los pasos que habían llevado a la entidad al momento actual a la luz de las imágenes que recoge la exposición. "Quién nos iba a decir que estaríamos aquí. Esta muestra es de una justicia tremenda, Miguel tiene un tesoro en casa que se va a empezar a valorar. Vamos a crear la figura del socio de honor, nos tenemos que acordar de quien está desde el primer día. Me han educado para ser respetuoso con el pasado", ha explicado.

La visita del FC Barcelona este sábado supone "un gran acontecimiento y qué mejor que la llegada de un Madrid o un Barça. Además, coincide con una eliminatoria de Copa de Europa para ellos: Manchester, Huesca y Barcelona". Lasaosa ha confirmado la presencia en el palco del estadio del presidente barcelonista, Josep María Bartomeu; será su segundo desplazamiento del curso tras el Santiago Bernabéu.

Y no pierde el dirigente oscense el optimismo: "Se puede ganar, por qué no. Nos falta esa pizca de suerte y es noticia nacional que los arbitrajes nos están perjudicando". Sin embargo, Lasaosa no ha querido profundizar en polémicas como la del penalti de Mantovani. Prefiere ceñirse a que "se está pagando un poco la novatada, pero estoy orgullosísimo de cómo se está acabando la temporada, con qué orgullo. No se puede decir en ningún caso que se ha hecho el ridículo, vamos a dar la cara. Con los grandes el Huesca se viene arriba".

El Huesca cree en su opciones porque, sobre todo, "el equipo no está caído. No voy a decir que estoy convencido, quedan muy pocas posibilidades. Pero es un equipo con alma, todos los domingos me hago cruces porque he estado en el verde. Estoy contento y esperanzado en que a lo mejor podamos salir". La expedición del FC Barcelona tiene planificado desplazarse en avión hasta el aeropuerto Huesca-Pirineos, donde aterrizará hacia las 19.00 de este viernes. Se alojará en el hotel Abba, reservado en su totalidad, y lo abandonará el sábado antes de dirigirse al estadio.