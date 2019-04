Francisco: "Los últimos resultados nos sirven de poco"

El técnico Francisco Rodríguez fue claro y no puso paños calientes al empate con el Levante y a los resultados ante Real Madrid y Celta. El preparador azulgrana reconoció que les vale "de poco, buscábamos los tres puntos como con Real Madrid y Celta. El equipo sabe sobreponerse, hemos tenido ocasiones para más y demostramos que queríamos llevarnos el choque. Pero sirve de poco el empate". El entrenador admitió que "queremos llegar vivos pero sin sumar de tres en tres es difícil".

Explicó el cambio Cucho en el descanso con que "no se encontraba cómodo y decidimos cambiar. Ferreiro nos dio otras cosas, y Juanpi, para eso están los cambios. Nadie se esconde pese a la situación. No tengo nada que reprochar a este equipo en ocho meses. Nos vamos fastidiados porque no lo conseguimos". El Levante sorprendió en parte a Francisco puesto que se trataba de "un rival que habíamos analizado desde la línea de tres y nos hemos encontrado defensa de cuatro. Hicimos buenas transiciones en la primera parte, pero no nos acordamos, y un gol anulado. Nos faltaba un pelo de intensidad defensiva y a partir de ahí hemos mejorado".

Respecto al polémico penalti de Mantovani a Morales, reflejó que los colegiados le habían explicado la acción. "Los árbitros deciden y nos han explicado la situación, el primero nuestro han dicho que era fuera y el del Levante dentro. No ha influido el arbitraje en el partido".

Sobre la decisión de alinear a Cucho, Chimy y Enric, Francisco señaló que "tenemos tres delanteros que están sumando goles y aprovechamos su trabajo. Dos han vuelto a anotar y están muy bien. Nos hemos adaptado al rival y a que no tenemos a nadie en el perfil derecho".

Dentro de que el 2-2 no vale, la situación agónica del Huesca explica las lagunas atrás: "Nos vale marcar goles y por eso tenemos problemas defensivos. Tenemos que lucir una mentalidad ganadora y hemos tenido dos largueros, estaremos cerca de ganar y de perder". Volvió a agradecer el técnico azulgrana el desplazamiento de la afición, "tenemos nuestras limitaciones y no bajamos los brazos nunca. Somos colistas y creo que merecimos más de lo que nos llevamos".