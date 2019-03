Protagonismo de la SD Huesca en la victoria de Venezuela sobre Argentina

Yangel Herrera y Juanpi Añor, los dos jugadores de la SD Huesca convocados por su selección, en ambos casos Venezuela, de cara a los partidos internacionales que se celebran entre la actual semana y la siguiente tuvieron minutos el viernes en el amistoso contra Argentina disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid. En el duelo, que finalizó con victoria de la ‘Vinotinto’ por 1-3, Herrera fue titular y Juanpi entró ya en la segunda parte.

El primero, que acabó siendo sustituido en el minuto 64, viene siendo un habitual para su seleccionador Rafael Dudamel. Suma ya más de veinte partidos con su combinado nacional y ha sido de la partida en las últimas tres citas. Para Juanpi, que ingresó en el terreno de juego a falta de once minutos recogiendo el testigo del exazulgrana Darwin Machis, suponía su regreso con Venezuela un año y cuatro meses después a pesar de haber debutado con la selección absoluta en 2014 y haber disputado en 2016 la Copa América.

Ambos tendrán este lunes otra oportunidad de defender la camiseta de su país. Venezuela será el rival de Cataluña en Girona a partir de las 21.00. Para este encuentro habían sido llamados para formar con el combinado local dos jugadores de la SD Huesca, Enric Gallego y Álex Gallar. Sin embargo no han recibido el permiso del club, que no estaba obligado a cederlos a no ser la catalana una selección oficial reconocida por la FIFA, alegando motivos exclusivamente deportivos.

Tanto Yangel Herrera como Juanpi Añor desembarcaron en El Alcoraz en el pasado mercado de invierno cedidos por su clubes, el Manchester City y el Málaga, respectivamente. Ambos están siendo piezas muy empleadas por Francisco. Herrera acumula 500 minutos de juego repartidos en ocho partidos en los que ha sido titular en seis. Por su parte, Juanpi se ha vestido de corto seis veces y ha marcado un gol.