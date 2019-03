El Huesca no cede a Gallego y Gallar a la selección catalana

Poco antes de que Gerard López, el seleccionador catalán, haciese pública este miércoles la lista oficial de jugadores convocados de cara al amistoso que su combinado disputa el lunes con Venezuela en Gerona, la SD Huesca, por medio de su presidente Agustín Lasaosa, comunicó que la entidad altoaragonesa no cederá para ese evento ni a Enric Gallego ni a Álex Gallar, los dos azulgranas que habían sido citados. Los motivos, como el dirigente recalcó, son "exclusivamente deportivos".

"Ayer recibimos una petición oficial de la Federación Catalana de Fútbol solicitando la cesión de Álex Gallar y Enric Gallego, lo meditamos en el club y se tomó la decisión de denegar la solicitud", expuso Lasaosa, quien antes de dirigirse a los medios de comunicación a la finalización del entrenamiento había dialogado primero con los dos protagonistas. "Nos estamos jugando lo que nos estamos jugando, el equipo está con pinzas, tenemos muchos lesionados y creíamos que no era el momento", justificó, haciendo referencia a la difícil situación del equipo, colista a siete puntos de la permanencia en Primera División, y añadiendo que "posiblemente si el este partido se hubiese realizado en Navidad o al principio de la temporada en septiembre u octubre, el Huesca hubiera dicho que sí, pero obviamente son dos jugadores que ahora tienen que estar con nosotros". Al no ser la de Cataluña una selección oficial reconocida por la FIFA, los clubes no tienen obligación de prestar a sus futbolistas.

La noticia había saltado el día anterior cuando la emisora catalana RAC1 adelantó la convocatoria que se manejaba para el amistoso con Venezuela. En ese listado, de 21 futbolistas, ya aparecía el nombre de Enric Gallego. La citación podía ser de hasta 22 jugadores y pronto se comenzó a especular con que el nombre que faltaba podía ser el de Álex Gallar, como así se ha acabado confirmando.

Al conocer la decisión de la SD Huesca, la reacción de ambos jugadores fue de comprensión. "Les hubiese gustado ir, pero entienden la postura del club", explicó el presidente. "Les he dado mi palabra de que si hay otra ocasión en fechas más adecuadas o con el club en otras circunstancias, el Huesca les tenderá la mano", aseguró.

Desde Cataluña

Según Lasaosa, la respuesta enviada a la Federación Catalana y el tono empleado por ambas partes había sido cordial. De todos modos, Gerard López no escondió su contrariedad por la ausencia de los azulgranas, que se unen a las de Jordi Masip, Rubén Alcaraz y el ténico Sergio González, del Valladolid, y Álex Moreno y Alberto García, del Rayo Vallecano, cuyos clubes ya habían manifestado el martes su negativa esgrimiendo razones similares a las oscenses.

"A los jugadores del Huesca les hacía muchísima ilusión venir, pero no tienen finalmente el permiso de su equipo. Álex llevaba tiempo mandándome mensajes, era un premio para él", explicó Gerard López, quién también dijo entender la postura de los clubes que no habían querido ceder futbolistas. "Ningún jugador tiene la obligación de venir, ni ningún club de dejarlo. Lo del Valladolid, el Rayo y el Huesca lo entiendo perfectamente y no tengo ningún inconveniente en respetarlo, lo que sí puede molestar es que nos lo podían haber facilitado para adaptarnos, la lista inicial era de 60 nombres; todo ha sido en el último momento", argumentó.

Aún sin Gallego ni Gallar, la SD Huesca contará probablemente con representación en Montilivi. Con la selección de Venezuela están concentrados Juanpi Añor y Yangel Herrera, dentro de un listado de 25 jugadores. Antes de con Cataluña, el combinado ‘vinotinto’ se medirá mañana con Argentina en Madrid.