La afición de la SD Huesca prepara su desembarco en el Bernabéu

Será un día histórico y la afición de la Sociedad Deportiva Huesca no quiere perderse la primera visita al Santiago Bernabéu. La primera de muchas, o eso pretende el club azulgrana. Y así lo creen los aficionados que desde primera hora de este miércoles han aguardado junto a las oficinas de la entidad su turno para hacerse con una de las 1.500 entradas de que dispone la entidad. Todas ellas, para el cuarto anfiteatro, fondo norte, de la zona visitante. Las esperas, que en algún caso han rondado las dos horas, han valido la pena para quienes ya tienen asegurado un asiento en el coliseo blanco. Solo durante la mañana se han despachado unas 450 y se han llenado los dos primeros autobuses.

El Real Madrid resulta un estímulo más que suficiente para hacer frente a una fecha y hora, en principio, poco propicias. Las 20.45 del domingo 31 de marzo fueron acogidas con recelo cuando la Liga de Fútbol Profesional (LFP) publicó los horarios de la jornada 29. Pero la afición no rebla en un momento difícil tras las últimas dos derrotas y poco importa que el regreso de los autocares esté previsto en torno a las cuatro de la madrugada de un lunes laborable. Contra el sueño, contra el cambio de hora y frente a uno de los clubes más poderosos del mundo, todos quieren contar que estuvieron allí. Y la gente también se está moviendo al margen de la entidad para que su aliento se escuche en las gradas del Bernabéu.

Las peñas ya se han movilizado. Así, los Fenómenos Oscenses, una de las más numerosas y viajeras, ha contratado dos autobuses. Otro más compartirán las peñas 15/06 y Pim Pom Fuera; en su caso, con localidades facilitadas tanto por el Huesca como por el Real Madrid. Y la Peña Madridista Oscense, que ya dispuso de entradas para el partido de la primera vuelta en El Alcoraz como fruto de su condición oficial prepara asimismo un desembarco muy especial para todos sus miembros.

El Huesca ha establecido un riguroso orden de llegada para la venta del papel. Así, Hugo Forrolla ha aguardado durante 45 minutos para comprar seis entradas que compartirá con sus amigos. No ha podido todavía ver un partido de su equipo en directo en Primera División, por lo que se tratará de una oportunidad doblemente especial: “Me hacía ilusión y aquí me resulta más difícil verlos. Es complicado porque el Madrid de Zidane no es el de Solari, pero a ver si conseguimos un resultado positivo”.

Por su parte, José Luis espera “pasar el día en Madrid. Nunca he estado en el Bernabéu, también soy madridista y el esfuerzo vale la pena, así también vemos el estadio”. Confía en que “el Huesca saque al menos un empate, hay que ir con esperanzas y animaremos al equipo desde el cuarto anfiteatro. Ellos necesitan los puntos más que los madridistas”. El Huesca seguirá vendiendo localidades hasta el próximo miércoles 27 de marzo.

El precio es de 60 euros con entrada y viaje en autobús. Además, los aficionados que lo deseen podrán acogerse a la promoción que, junto a la entrada y el viaje, ofrece una de las tres camisetas oficiales del equipo por un precio total de 100 euros. Los abonados podrán adquirir la entrada más una de las camisetas por 75 euros.

Los autobuses saldrán el domingo 31 de marzo a las 8.00 desde el Palacio de los Deportes de Huesca y tienen prevista su llegada a la capital de España a las 13.00 con parada opcional en el centro de la ciudad o en el Santiago Bernabéu. El regreso será a las 23.30 desde los aledaños del estadio madridista.

Será el desplazamiento más multitudinario de esta campaña en la élite y seguramente de la historia del club azulgrana. En el Camp Nou Barcelona, el pasado mes de septiembre, estuvieron animando a los suyos unos 700 hinchas, una cifra similar a la desplazada en la cita que midió a ambos clubes en la Copa del Rey de la temporada 2014-15. El ascenso en Lugo lo siguieron in situ 400 personas y cerca de mil acompañaron al Huesca en la campaña 09-10 a Villarreal para enfrentarse con el filial en una cita clave para la posterior permanencia en Segunda División.